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中国产品助力全球抗疫

——携手全球抗疫 彰显中国担当⑦

本报评论员

2020年05月14日08:29 来源：人民网－人民日报

一天之内5架外国军机来上海“带货”，世界最大运输机多次往返中国运载防护装备，多国航班采用客机执飞货运来华“自提”医用物资……这段时间，来自全球的货运航班密集抵华，满载着一批又一批中国生产的防疫物资飞向世界各地。

疫情突袭，防疫物资紧缺成为各国亟待解决的难题。当此之时，中国在做好国内疫情防控的基础上，尽己所能不断对外输送防疫物资，为全球抗疫提供重要“战略补给”。据不完全统计，仅从3月1日到4月30日，中国就出口了口罩278亿只，防护服1.3亿件，新型冠状病毒检测试剂盒7341万人份，红外测温仪1257万件，呼吸机4.91万台，病员监护仪12.4万台，护目镜4363万副，外科手套8.54亿双。有外媒评论，“中国以创纪录的速度生产全球所需医疗用品，帮助人们渡过难关，这将创造历史。”

人们还记得，疫情防控期间，中国苏州一家企业接到来自武汉的200套消毒设备订单，因为疫情，工人无法返岗，企业负责人自己一个人扛起了整条生产线，每天只睡两个多小时，连续干了16天，完成了全部订单，他说，自己虽然辛苦，但与疫情夺去的生命相比，再累也值！生命高于一切，这是中国人朴素的价值观，这也是中国产品蕴含的正能量。为了与病毒较量，与死神赛跑，中国克服重重困难，在具备条件的地区，全力推动相关企业复工复产，紧急动员各类企业跨界转产，原本做汽车、做手机、做太阳能、做西装的，都临时调整生产线，改行做起了口罩……

世贸组织发布报告称，自疫情暴发以来，全球累计有80个国家禁止或者限制口罩、手套等医疗防护设备出口。但中国即便是在疫情防控形势最严峻的时候，也从来没有出台过这样的限令。4月份以来，中国出口防疫物资呈明显增长态势，日均出口额从上旬的约10亿元，增至近期日均30亿元以上，一个月内持续增长超过三倍。“抗疫需要什么，我们就生产什么。”快速上扬的曲线背后，是中国人民对命运与共的深刻理解，是中国企业对全球抗疫的勇毅担当。

战疫火急，容不得半点耽搁。自今年2月份驰援武汉后，近日，中国的大型运输机运—20再次“鲲鹏展翅”，首次飞出国门，向巴基斯坦运送紧急抗疫物资。国之重器，千里驰援，将紧缺物资送到最需要的地方，足可见中国助力全球抗疫的决心和行动。这样的行动，也体现在中国全力畅通防疫物资采购渠道的种种努力上。近段时间，中国政府通过鼓励航空公司“客改货”、增加中欧班列班次密度、开辟国际快船运输渠道等，不断打通防疫物资“补给线”；多个城市开启出口防疫物资绿色通道，即到、即报、即查、即放，实现通关“零等待”。在全球抗疫的关键时刻，中国生产的防疫物资每天都以最快速度输往急需的国家和地区。目前，中国防疫物资已出口到194个国家和地区，为国际社会共同抗击疫情提供了巨大支持和坚强保障。

人命关天，容不得丝毫疏忽。中国严把产品质量关口，标准更高，检测更严。事件调查表明，此前西方一些人炒作的所谓“中国防疫物资的质量问题”，很多是中外标准不同、使用习惯差异甚至操作不当所致。即便如此，中国商务部、海关总署、市场监管总局、药监局等部门本着对生命高度负责的态度，一个月内连续两次出台政策，从生产、流通、出口等重点环节，加强对医用和非医用防疫物资的质量监管，确保以高质量的中国产品更安全、更有效地为各国人民提供助力。

全球抗疫，既是一场科研攻关战，也是一场物资保障战。在这场战斗中，“中国制造”正在以战时状态和效率，提升全球抗疫装备，充实救治应急储备，为打赢这场人类同重大传染性疾病的斗争不舍昼夜、竭尽全力。

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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