上海今年继续增加养老金

本报上海5月13日电 （记者曹玲娟）记者从上海市人社部门获悉：上海今年继续为企业退休人员、城乡居保领取养老金人员增加养老金，时间从2020年1月开始计算，将于5月18日发放到位。

对2019年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业退休人员，增加月基本养老金。具体办法为：一是每人定额增加75元；二是按本人职保缴费年限（含视同缴费年限）每满1年增加1.5元，不足22.5元的按22.5元计算；三是以本人2019年12月的基本养老金为基数增加2.3%。对企业退休人员中2019年底男满65岁、女满60岁的人员，上海今年在以上三项基础上再增加20元。

从2020年1月起，上海还将继续增加城乡居保基础养老金，每人每月增加90元。增加后，上海城乡居保基础养老金标准（含中央确定的基础养老金最低标准）为每人每月1100元。

上海机关事业单位退休人员也将从2020年1月起增加养老金。按惯例，机关事业单位退休人员增加的养老金比企业退休人员要晚一个月左右，于6月20日发放到位。

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 06 版）