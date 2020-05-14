热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

上海今年继续增加养老金

2020年05月14日08:27 来源：人民网－人民日报

本报上海5月13日电  （记者曹玲娟）记者从上海市人社部门获悉：上海今年继续为企业退休人员、城乡居保领取养老金人员增加养老金，时间从2020年1月开始计算，将于5月18日发放到位。

对2019年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业退休人员，增加月基本养老金。具体办法为：一是每人定额增加75元；二是按本人职保缴费年限（含视同缴费年限）每满1年增加1.5元，不足22.5元的按22.5元计算；三是以本人2019年12月的基本养老金为基数增加2.3%。对企业退休人员中2019年底男满65岁、女满60岁的人员，上海今年在以上三项基础上再增加20元。

从2020年1月起，上海还将继续增加城乡居保基础养老金，每人每月增加90元。增加后，上海城乡居保基础养老金标准（含中央确定的基础养老金最低标准）为每人每月1100元。

上海机关事业单位退休人员也将从2020年1月起增加养老金。按惯例，机关事业单位退休人员增加的养老金比企业退休人员要晚一个月左右，于6月20日发放到位。

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 06 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn