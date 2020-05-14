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滴滴拟公示性骚扰为何能获九成支持

郭利

2020年05月14日08:18 来源：北京青年报

滴滴日前推出第十二期公众评议会，邀请社会各界共同讨论是否支持公示网约车内的性骚扰者。讨论将持续7天，5月16日结束，未来将参考评议结果决定是否公示。截至5月13日18时，有6万多人参与了投票，88%的投票者支持公示，也有超过7000人不支持，认为相关内容涉及个人隐私不应公示。

公交、地铁、出租车、网约车等交通工具上的性骚扰行为，一直是治安管理部门打击的重点和难点。性骚扰不同于强制猥亵、强奸等暴力伤害行为，一般没有达到严重违法犯罪的程度，如滴滴披露的男乘客索要女司机微信、男司机谎称“老中医”借把脉骚扰、司机在接单过程中播放不雅视频等情形，能否认定以及依据什么认定为性骚扰，尚无统一、权威的标准。此外，性骚扰事件大多涉及个人隐私，在现实语境中十分敏感，有时受害者本人也不愿意公之于众，其他人也担心公示可能对受害者造成二次伤害。

认定性骚扰行为存在取证难、缺乏标准等尴尬，且具有较高的社会敏感度，滴滴拟公示网约车内的性骚扰者，的确面临着很大的压力——不但在话题讨论评议阶段就受到一些质疑，而且将来正式公示性骚扰者后，有关当事人也可能以各种方式表达不满。即便如此，滴滴仍顶住压力准备推出公示性骚扰者举措，并将这一事关公共利益的话题交与社会讨论，充分听取公众的意见，体现了互联网平台作为比传统企业体量更大、能力更强的治理主体，充分发挥自身优势，积极参与公共决策和社会治理的责任担当。

上述讨论推出以来，支持公示者占比一直保持在近90%的水平，支持者与反对者的众寡对比显而易见。这一方面表明，网约车内的性骚扰行为并非极个别的偶发现象，已经引发了社会的广泛关注，这里面有司机骚扰乘客，也有乘客骚扰司机。那些投票支持公示的人，有的想必至少耳闻了此类事件，因此对各色性骚扰行为深恶痛绝，坚决支持公开曝光性骚扰丑行，严厉震慑、打击不良行为者，支持平台、司机乘客、监管执法部门、行业等形成合力，不断强化对公共交通工具中性骚扰行为的综合治理。

另一方面，近九成的支持率也足以表明，人们对网约车平台做好公示性骚扰者这项工作的技术能力、安全保障怀有较大的信心，不太担心公示过程中出现泄露个人信息、侵犯司乘人员合法权益的情况。近年来，网约车平台为保障车内司机、乘客安全做了许多工作，如推出“加密行程录音录像”“醉酒报备”“黑名单”等新功能，加强警企合作，优化警方调证流程，提升客服处置效率，公开、透明安全运营情况等。如果公示车内性骚扰者，以平台不断迭代升级的技术条件，完全可以通过对有关个人信息做隐匿处理等方法，达到既有效惩戒、震慑性骚扰者，又依法保护有关当事人合法权益的目的。

近九成网友投票支持公示车内性骚扰者，显示了公众对网约车平台技术能力和治理能力的信心，也显示了对平台、监管执法部门等各方合作构建协同治理体系的信心。经过公众讨论及其他相关程序，平台公示网约车内性骚扰者如果正式施行，对于认定和打击公交、出租车等其他公共交通工具上的性骚扰行为，具有很强的借鉴示范意义。情节严重、影响恶劣的性骚扰行为一经认定，应将当事人（司机或乘客）纳入“黑名单”，实行长期禁入甚至终身禁入等联合惩戒。

(责编：李轶群、许晓华)


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