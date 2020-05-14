全球复工复产须走好“平衡木”

新华社记者 宿亮

近期，欧洲地区多国新增新冠确诊病例呈下降趋势，先后采取解封措施，加快复工复产步伐。这预示着欧洲疫情防控形势步入新阶段，为全球抗疫和经济发展提振信心。如何走好控疫情和稳经济的“平衡木”，是欧洲面临的新考验。

在法国，40万家企业已从11日开始复工复产，但政府鼓励企业尽最大可能远程办公；在德国，戴姆勒、大众等车企在测量体温等防疫措施到位的前提下重启生产；在英国，政府11日公布“三步走”解禁方案，分别对制造、物流、科研、商店、学校、酒店餐饮等行业的复工复业复课做出具体规定……随着疫情出现“缓慢”而“明确”的趋缓信号，“谨慎而渐进地解除限制措施”正在成为欧洲国家的普遍选择。

随着经济活动重启，欧洲国家之间的商品、人员等流动也会增多，加强区域联防联控协调，避免因无序而导致的疫情反弹至关重要。欧盟委员会为此发布“退出严格限制措施路线图”，建议成员国“逐步有序”退出管控，分阶段定期评估实施效果，并要求成员国在出台放宽限制措施前相互通报，加强协调。欧盟还提出放松限制的三个主要标准：新增感染病例显著减少、医院有收治新增病例的能力、有足够的检测能力。

从全球疫情的“震中”到如今确诊病例持续总体下降并逐步复工复产，欧洲抗疫取得了重要进展。然而，新阶段也带来新挑战，重启经济正引发人们对疫情“二次暴发”的担忧。例如，即便在疫情防控措施有力的德国，近期两个州有企业出现新发聚集性感染。德国疾控机构罗伯特·科赫研究所10日表示，德国新冠病毒的基本再生数，即平均一名感染者能传染给多少人，已从8日的0.83升至1.13。因此，“谨慎而渐进地解除限制措施”显得尤为重要，需要政府、企业和民众的密切配合。

新冠疫情是全球公共卫生安全危机，也给全球经济带来重大冲击。国际货币基金组织等机构普遍预计，2020年全球经济将陷入衰退。如此背景下，在安全可控的前提下有序开展复工复产，不仅有助于减缓疫情造成的破坏，也有助于世界经济逐步走上复苏轨道。欧洲在抗疫取得阶段性进展的基础上迈出审慎复工第一步，为寒意阵阵的世界经济送来一丝暖意。近期，欧盟金融市场已经开始出现趋稳的积极信号，投资者信心指数4月份出现回升。

复工复产并不意味着万事大吉，全球疫情依然严峻，重启经济也不能一蹴而就。世界卫生组织总干事谭德塞指出，尽管一些国家已经计划放松防控措施，但这并不意味着疫情的结束。针对美国疫情尚未得到控制而联邦政府急于复工复产，穆迪首席经济学家赞迪就警告说，过早重启商业活动是“豪赌”，可能导致第二波疫情并使经济进一步陷入“尾旋式”下跌。从这个意义上讲，欧洲逐步放松管制重启经济的探索对世界其他地区和国家也有启示意义。

抗击疫情需要全球联防联控，推进复工复产同样需要加强全球联动。一方面，各国应积极参与抗疫国际合作，尽快遏制疫情蔓延势头；另一方面，各国应加强携手合作，把相关产业复工复产串联起来，让全球产业链畅通无阻。

病毒无国界，全球一盘棋，任何一方出现问题都可能产生连锁反应，因此全球要共同走好疫情防控和发展经济的“平衡木”。唯有加强国际抗疫合作，取得全球抗疫的决定性胜利，方能实现完全意义上的全球复工复产，为世界经济复苏注入强大动力。