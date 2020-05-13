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王辰院士、张文宏教授等20余位专家联合呼吁，智取疫情防控

2020年05月13日16:38 来源：人民网-人民健康网

5月11日，“全球抗疫经验分享，共话未来医疗发展”国际直播学术交流会召开。千万人汇聚云端，共享实用战疫经验，共策后疫情时代全球公共卫生体系建设，共探共话未来医疗发展。

在国内新冠疫情进入常态化防控后，新冠肺炎最终将走向哪里？病毒可能会发生什么样的变异？如何有效防控、治理和取胜全球新冠肺炎病毒？这些问题受到了大众的关注。

“新冠病毒疫情是人类共同面对的敌人，不同国家的经验应该相互交流，让其他国家能够同时受益，让全球的医疗工作者可以共同利用。”王辰院士在会上说，“在新冠病毒的流行中，气候温度是一个很重要的因素，各个国家在采取措施的时候，应考虑到气候温度的因素。要根据国家的实际情况做到因地制宜地采取防控措施。国家的响应速度对疫情的控制有很大的影响，越重视越早干预，抗疫效果就会更好。”

此外，针对目前国际上备受热议的群体免疫话题，王辰院士认为，群体免疫是一种现象、过程、机制、结果，而不是被动的手段。本次疫情考验了有关国家对于疾病防控响应的能力。医学和卫生照护对每个国家都很重要，未来很多国家都将大力增加医疗资源投入，GDP中医疗健康产业占比也将大大提升。医学研究和健康科技创新将发挥越来越重要的作用，彰显其愈发重大的价值。

复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示，上海防护策略是三方同时发力，首先政府提供了一级公共健康防控措施；第二是疾控中心医院专业的医疗设施，对于每一个无论是确诊病例还是疑似病例，都进行了追踪和防控；第三是基层社区对所有的密切接触者的监测和追踪。目前，世界已经改变，在未来的3-6个月内，我们要做好准备，一旦世界打开重启键，我们在实现社会功能的同时，病毒却不会消失，我们需要学会和病毒共存，协力消除全球各地的病毒。

当前，无论是“保持社交距离”还是各种“居家令”的影响，保持健康、回归正常社会功能成为我们共同努力的目标。“我们会实现社会功能，但病毒不会消失。如果打开国门，为世界按下重启键，我们就要学会与病毒共存，学习全球消除病毒，也就是消除全球各地的病毒。”张文宏说。

中国医疗保健国际交流促进会韩德民院士表示，控制疫情的关键在于早发现、早隔离、早诊断、早治疗。各国需在有效隔离和部分解禁以复工复产中探寻平衡点，在有效的疫苗研发成功并普及以前，疫情随时可能反扑甚至进一步恶化，对新冠疫情的预防和隔离应常态化。

与亚洲和欧洲相比，非洲新冠疫情大流行还处于初始阶段，目前仍难以预估疫情将对非洲大陆造成多严重的威胁。如果疫情带来的是全球各界更加紧密合作，跨学科共振，以全球化视野共建抗击新冠疫情创新方案，这或不只是抗击新冠病毒的胜利。值得注意的是，“群体免疫是结果不是手段，同时应该还有全球共同进行的科学研究。”王辰院士强调说。

飞利浦大中华区总裁何国伟表示，“飞利浦全球正在全力调动资源，为更好地应对疫情推出更多的解决方案，并且满足全球抗疫的需求，并通过有意义的创新令世界更加的健康，发展更加可持续，到2030年每年改善30亿人的生活。我们愿携手各界，在健康中国之路上共进。”

好医生集团董事长高瞻表示，“面对突发公共卫生事件，知识共享至关重要。无论非典、埃博拉，还是现在的COVID-19，好医生第一时间紧急发动全国各地资源，及时针对性提供相关专项培训、免费公开课、科普防护等专业可信任的知识，确保最新诊疗方案、指南、规范等能够实时共享，协力构建“人类卫生健康共同体”，为全面打赢战疫贡献力量。”

(责编：李轶群、杨迪)


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