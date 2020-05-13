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四川最小新冠肺炎患者治愈出院 确诊时才出生46天，7天治愈

2020年05月13日11:35 来源：人民网-人民健康网

2月27日下午，四川省目前年龄最小的新冠肺炎确诊患者，一名出生仅53天的婴儿，在德阳市定点医院治愈出院。至此，德阳市已累计有10例确诊患者治愈出院。

据了解，2月20日，这名出生仅46天的婴儿出现下呼吸道症状。此前，婴儿的奶奶被确诊为新冠肺炎病例，后被送至定点医院进行隔离治疗。根据国家诊疗方案、病例临床表现，结合流行病学史、实验室检测结果，专家组确认这名婴儿为新型冠状病毒肺炎确诊病例。

在定点医院接受隔离治疗期间，医院儿科、产科、感染科、护理等多学科专家联合查房，制定诊疗方案，儿科专科护士24小时驻守病区，精心治疗和护理。医院通过5G会诊系统与华西第二医院专家连线，在专家指导下优化治疗方案。华西第二医院专家还赴定点医院现场查房，了解病情，对隔离治疗期间的护理及喂养提出指导意见。

2月27日，专家团队讨论认为，这名婴儿符合国家卫健委新冠肺炎确诊病例出院标准。出院后，这名婴儿还将接受为期14天的集中隔离医学观察，期间将由专门人员陪护和照料。

截至2月26日24时，德阳市累计报告确诊病例18例（绵竹市8例、广汉市5例、旌阳区4例、中江县1例）。截至27日下午，出院10人，其余8人均在定点医院隔离治疗。密切接触者已解除隔离医学观察745人，现有11人在接受隔离医学观察。(德阳市人民医院供稿)

(责编：李轶群、杨迪)


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