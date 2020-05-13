德阳“新冠肺炎”防治背后的“高科技”支持

俗话说，工欲善其事 必先利其器。为了做好疫情防控和疾病治疗，德阳市“新冠肺炎”治疗定点医院——德阳市人民医院近期引进和投入使用了不少“高科技”的新装备。

新“门神”——红外线体温侦测仪

2月7日清早，一波患者有序走进医院门诊大厅，人们发现，大厅预检分诊点的护士身边，架着一个黑乎乎、像摄像机一样的设备。

“哔哔 ……”突然，这个“黑家伙”发出一阵急促的警报声，值班护士立刻转过头，扫视了一眼跟“黑家伙”连线的电脑显示屏，迅速拦下一名中年妇女，再次进行体温检测。

其实这个“黑家伙”是医院新近投入使用的一台红外线体温侦测仪。“我们每天在这儿对每个人逐一进行体温检测，体力、精力消耗都很大，而这儿又是疫情防控的重要关口。”值班护士介绍，为了提高体温检测效率，医院特意“请”来了这个“门神”。

据医院工程技术部门介绍，这台红外线体温侦测仪能对经过的人群进行粗筛，一旦发现体温异常人员便会立即发出警示，提示值班护士对其进行体温复测，降低漏检率。

萌“小白”——消毒机器人

2月2日下午，德阳地区首台消毒机器人在定点医院隔离病区投入使用。

据了解，这台被称为“小白”的消毒机器人，能自动设定行进路径，自动发现并避开障碍，可以对环境物表和空气进行自主移动的智能消毒，充分弥补了传统固定式空气消毒、紫外线灯管及化学熏蒸消毒的不足，能对患者转运路径及集中收治区进行自动高水平消毒。不仅能提升病区消毒水平，还有效降低了人员感染风险。

医院相关工作人员介绍，除了全方位的隔离防护措施外，严格的环境清洁消毒是阻断病毒传播的重要途径。在抗击新型冠状病毒肺炎疫情中，医院发热门诊、隔离病区、高风险患者专用CT室等重点区域的消毒频次高、时间长、强度大，工作人员感染风险高。为此，医院特意紧急采购了这台消毒机器人，用以代替人工消毒。

强“铁肺”——体外心肺支持系统

日前，德阳市新型冠状病毒肺炎治疗定点医院重症医学科，由10余名医护人员组成的“ECMO”小组完成操作使用培训，相关设备也已准备就绪。

“ECMO”是体外心肺支持系统的简称，据医院工作人员介绍，它也是目前对新型冠状病毒感染肺炎危重症患者救治的最有力的“武器”。“ECMO”能将静脉血从体内引流到体外，暂时替代肺的功能完成氧气交换，可有效改善通气，同时让心脏和肺脏得到充分休息。

据了解，“ECMO”设备不仅昂贵，操作使用的技术难度也很大，此前我省只有四川大学华西医院和四川省人民医院等少数几家大型三甲医院，将“ECMO”用于临床治疗。2018年开始，医院购入“ECMO”设备并进行人员培训，筹备利用“ECMO”进行临床治疗。

为了有效加强新型冠状病毒感染肺炎的治疗，这套“ECMO”设备已在德阳市新型冠状病毒肺炎治疗定点医院重症医学科准备就绪。

活“透视”——自动摆位CT设备

2月7日下午，德阳市新型冠状病毒肺炎治疗定点医院一间刚启用的CT室门口拉起了警戒线，一名高风险患者被送到这里进行检查。检查结束患者离开后，医护人员立即对这一区域进行全面的彻底消毒。

据介绍，患者在进行CT检查时，通常需要由医护人员人工对患者的体位进行摆放和调整。而这台新投入使用的CT设备，具有自动摆位、调整功能，减少了医护人员与患者的直接接触，大大降低了感染风险。

据医院工作人员介绍，目前这套具备自动摆位、调整功能的CT设备，被专门用于新型冠状病毒肺炎的检查、诊断。同时，这台CT所在的区域，也相对独立于其他检查区域，更有利传染风险的降低和设备、环境的消毒。

此外，据了解，为了进一步做好新型冠状病毒肺炎的防治，一台高清无线移动式DR设备，也即将在该定点治疗医院投入使用。这些高端影像设备不仅成像更高效清晰，还具有较高的智能水平，能减少人工摆放、监测患者体位等操作，极大降低交叉感染风险。（德阳市人民医院供稿）