互联网+医疗“战疫”显身手 后疫情时代互联网医院建设前景广阔

5月9日，主题为“剑胆琴心无隔离，健康医路有互联”的“健康医路行”的浙江大学医学院附属第二医院专场活动在线上举行。来自浙江大学医学院附属第二医院、中南大学湘雅医院、四川省人民医院的多位专家在线交流，就疫情期间互联网医院如何“加速跑”、互联网医疗发展进行了深入探讨，并分享了互联网医疗助力“战疫”一线患者救治的宝贵经验。

价值千万物资设备支援“战疫”前方

会议由来自浙江大学医学院附属第二医院的王建安院长发表开场致辞，王院长首先就抗击疫情过程中的经验进行了精彩分享。1月25日以来，浙江大学医学院附属第二医院先后派出178名专家和医疗骨干驰援武汉，其中，集结171名精兵强将的重症救治医疗队于2月14日飞抵武汉，整建制接管了华中科技大学同济医学院附属协和肿瘤中心唯一的ICU。

同时，王建安院长就“战疫”情况进行了详细介绍，为更好抗击疫情，浙江大学医学院附属第二医院成立十大工作组，譬如居家监控与流行病学调查组，消毒隔离行医过程监测组，人力资源调配组等。医院特别成立生活保障及家庭关怀组，有专人“多对一”关心前方医务人员及其家属，为前方运送了总价值1000余万元的医疗设备、30余吨防护物资，还派出精神科主任随队开展心理疏导。“目前，医院已帮助解决物资采购、子女教育、老人就医、科研项目申报等600余个实际需求。”

互联网医疗服务平台咨询量暴涨20倍

“疫情为互联网+医疗健康发展按下了快进键。”王建安院长通过数据为大家呈现出显著变化。据国家卫健委信息显示，新冠疫情期间，医院互联网诊疗比去年同期增加了17倍，同时第三方互联网医疗服务平台诊疗咨询量也比平时增长了20倍，处方量增长近10倍。在疫情期间，互联网+医疗不仅为患者提供了居家诊疗与用药服务，还通过远程会诊系统为武汉前线医疗队提供大力的医疗技术支撑。

据丁克峰副院长介绍，浙江大学医学院附属第二医院，在疫情期间，有23个科室专家参与线上药事咨询，包括690位专家，360位高级职称医师，比平时增加10倍，针对复方慢性病患者提供用药咨询达5千余人次，药事服务覆盖全国20多个省市区域。

今年3月，国家医保局与国家卫健委联合印发关于推进新冠肺炎疫情防控期间《开展互联网+医保服务的指导性意见》。部分地区相继出台政策，完善互联网医院医保报销，少数互联网医院已实现医保在线支付，打通互联网医院建设的最后一公里。王建安院长表示，“相信在互联网医院发展的道路上会看到越来越多的公立医院声音，也会有越来越多的互联网+医疗平台、人工智能、科技企业加入，为广大人民群众提供更多、多元化的医疗服务。”

建设互联网医院核心在医院系统化建设

针对如何建设互联网医院，中南大学湘雅医院胡建中副书记认为，核心在于在医院系统化建设中，保障数据安全、网络的安全，实现医院系统化建设和数据安全同步。互联网医院线上服务要实现及时、便捷两大特点，打通线上和院内两大系统，实现互联网+护理、远程医疗、国际医疗等服务，走出庭院走向整个地球村。从数据采取、传输、存储、后期数据应用等角度而言，存在安全隐患和隐私泄露可能。因此互联网医院建设，不管是从体系、架构，人员布置，还是各种管理手段目的都需保证数据安全。

健康管理过程中，互联网医疗是一个很好的抓手

在互联网医疗中，对于护理一直重视不够。丁克峰副院长介绍，浙江大学医学院附属第二医院组织了一支非常高质量为互联网医疗服务的护理团队，严控资质，评审经验，针对伤口处理、静脉管道的处理、康复、母婴、老年、糖尿病的护理等方面，提供了很好的专科互联网医疗服务，国家卫健委也给予很高评价。

丁克峰副院长提出：随着患者需求的不断提升，真正的实体医院做互联网医疗还是需要嵌入到医疗核心工作当中去，除了医生、护士在病房的工作外，还应包含患者的感受。包括订餐、患者教育等都能够在病房功能当中得到很好的体现。

后疫情时代建好互联网线上医疗服务精良医护团队不可或缺

浙江大学医学院附属第二医院丁克峰副院长，就后疫情时代如何将互联网医疗发展的更好，阐述了自己的体会。建设好互联网线上医疗服务，需要医院建设一支精良医护团队，医生助理团队进行线上医疗分诊。同时，医联体之间需要统一标准，信息的互通对于公共卫生事件防控会起到很大作用。

丁克峰副院长进一步分享观点：“打通互联网医疗服务的闭环，全流程服务也很重要。院前、院中、院后，院前主要是针对病人的体验方便，便民、惠民最多跑一次服务。院中主要是针对医疗过程中，医疗的提升以及信息更加好互通。而院后主要是针对专科化要求，包括随访、药事和健康管理，使得医疗服务达到提升。”

急诊医疗服务的改善发展是时代必然需求

“急诊医疗服务的改善提高，是我们国家社会与文明进步的必然。” 5G时代将极大的改变公众生活沟通交流的方式，浙江大学医学院附属第二医院张茂主任，分享了精准医疗服务5G技术在急救领域的应用，包括远程监护、远程查房、远程会诊、远程手术、远程探视等，展示了5G技术可以应用在不同的急救场景，产生非常好的效果。

“互联网+医疗服务一定是拓宽急诊医疗服务的很好途径，尤其是5G时代为拓展改善提供很大空间。互联网医疗是未来医疗发展方向，虽然目前面临困难、政策法规限制，但是积极的探索一定要进行。” 张茂主任表示，期待未来可以共同把5G在急救领域的应用，提到一个新的高度。

互联网平台需提升信息保护意识，保障数据安全

在医院信息化建设的同时，数据和网络的安全需同步进行。针对数据安全和隐私保护问题，中南大学湘雅医院的胡建中副书记提出自己的看法，首先第一点线上的服务要及时、便捷，必须要和院内系统打通。第二点，所有线上系统和院内做接口的时候，安全系统一定要随时跟进。第三点，后期应用端需考虑隐私问题，一定要有规划和机制来提供数据。

浙江大学医学院附属第二医院葛芳民副主任，从分析互联网医疗风险隐患出发，提出个人建议：“首先加快相关配套制度跟政策；其次，为患者隐私保护提供科技保护伞，比如说电子签名、信息防火墙、加密技术、访问探访的控制技术等，在技术上进行维护。再次，互联网平台加强自我对患者隐私保护管制和抑制，畅通患者知情同意权的行使渠道。最后，相关从业人员加强对患者隐私保护意识培养，专业素质教育。”

互联网医疗是发展的必然方向，积极探索势在必行

四川省人民医院王莉副院长，创新要从国家重大需求、群众现实需求中发现问题、提出问题、解决问题，进而推动发展。紧扣国家需求，把医学科技创新用到服务国家、社会、群众的需要上。如今，互联网医院迎来新的发展机会，医院互联网医院诊疗模式，借助信息化之便，实现医院高质量服务，更好服务于人民。

葛芳民主任关于首诊、复诊的问题，提出自己的看法。在实践过程中，虽然互联网医院蓬勃发展脚步比较快，总体原则像国家卫健委规定的一样，部分常见病跟部分的慢性病复诊病人在互联网医院上开展诊疗行为，在特殊的时期对一些特殊患者和特殊的病种，今后医保切入后慢慢可以开展更多尝试。

通过一场酣畅淋漓的思想碰撞和观点阐述，专家们将后疫情时代互联网+如何在医疗服务中起到更多的作用，互联网医院如何建设并高效运转，如何提高广大人民群众的就医体验等相关问题一一抽丝剥茧，详尽的展现在大家面前，给我们上了一堂后疫情时代互联网医院建设的公开课，也为广大医院同行建设互联网医院提供了新思路，分享了新经验。

据了解，本场线上活动是“健康医路行”系列活动的第三场，未来还将邀请更多医疗卫生界的大咖参与活动，为医疗卫生事业汇聚更多智慧之光，照亮医疗卫生事业发展前行之路。