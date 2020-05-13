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别忘了“常态化”后面“防控”二字

胡宇齐

2020年05月13日09:18 来源：北京日报

随着疫情防控进入常态化，各地复工复产复商复市复学加速。但在生产生活秩序持续恢复的同时，也出现了值得警惕的信号：近14天，国内多个省份报告新增本土确诊病例，本土聚集性疫情相关病例继续增加。这意味着疫情远未过去，斗争还在继续。

常态化防控，是着眼于当前形势的精准研判，也是经济社会发展的必然需要。但要看到，常态化防控，不等于已经“回到常态”，核心词仍是“防控”，是要将严格的防控措施融入日常。作为一次重要的压力测试，“五一”小长假的平稳度过，离不开精准有效的防控举措，也让我们清晰看到，防控进入新阶段，具体“战术”有变化，但不意味着防控标准降低、防控力度减弱。面对国外疫情持续蔓延，国内人员交互频率增加，防控之弦一刻也不能松。

风险总会在松懈之处撕开口子。细察近段时间出现的本土确诊病例，跨区、跨省传播多次出现，一些地方不得不调高风险等级，重入战时状态。凡此种种，都为社会新增不确定因素，也打破了重回正常秩序的进程。新冠病毒十分狡猾，我们对其复杂性尚未完全掌握。对此，一方面要爬梳漏洞、严防死守；而更为重要的，则是保持高度警惕、做好严格防护，严防个别病例演变为疫情反弹，局部风险上升为全局风险。从这个意义上说，充分了解“常态化防控”阶段“能做什么”很重要，而牢记还“不能做什么”更重要。

常态化防控，在于举措手段，也在于社会心态。“防松劲、防漏洞、防反弹”，首先就是防松劲。眼下，随着多地下调应急响应等级，不少人在思想上也跟着松了下来。有人因天气炎热在人流密集处也不戴口罩，有人频繁串门呼朋唤友聚餐，还有人在网吧棋牌室扎了堆……“憋”了4个月，人们想放松、想撒欢儿的心情可以理解。然而，此时放飞自我、卸下防护，无异于将自己与家人置于风险之中，为病毒卷土重来提供方便。正如钟南山院士所言，“往前走我们还有很重的任务”。越想早日彻底摆脱疫情影响，越需要强化“防控”意识，越需谨记恢复正常生活的“限制条件”，以行动加固抗疫防线。

全民战疫，人人参与。在这场没有硝烟的战争之中，可以明显感受到一些变化：人们的环境卫生意识普遍提升，守护家园自觉性明显增强，对社区工作的参与和支持度也提高了。进入常态化防控阶段，不妨把前期形成的好经验好做法好机制固化下来。北京作为首都，对外而言是“国门”，对内而言是“心脏”。进入常态化防控阶段，更要坚持首善标准，端正心态、竭尽全力。人人行动起来，将常态化防控与垃圾分类、物业管理、文明生活这些大城治理中的“关键小事”联系在一起做好，我们的城市家园必将更加卫生美丽。

防控严一分，风险少一分。别忘了“常态化”后面“防控”二字，全胜之日才会更早到来。

(责编：李轶群、许晓华)


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