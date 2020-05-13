北京市新冠病毒核酸检测机构增至67家

北京市卫生健康委员会新闻发言人高小俊11日在北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，北京提升核酸检测能力，目前新冠病毒核酸检测机构增至67家。

高小俊表示，目前，北京市核酸检测机构由17家疾控中心扩大到67家军地医疗卫生机构，其中含13家商业医学检验检测机构，形成了央地、军地、公私机构协同检测的格局。通过增加机构数量、加强设备人员配置，目前日检测能力达到约4.8万个样本，可适应现阶段核酸检测需求。

据介绍，为优化核酸检测采样服务，北京市各区在二环外的医疗机构、集中隔离点、酒店等共设置116个采样点，组建530余人的采样队伍，采用网络或电话预约方式，分时段采样检测。海淀区、石景山区等通过汽车穿梭方式开展采样服务，受检人不需下车，3到5分钟可完成。北京市体检中心采用预约上门服务方式，到工厂企业提供采样服务，促进复工复产。

高小俊表示，为方便有需求的单位和个人进行查询和检测，在公布首批46所面向团体和个人提供新冠病毒核酸检测服务的医疗卫生机构基础上，形成了第二批提供新冠病毒核酸检测服务的21所医疗卫生机构名单。有检测需求的单位和个人，可提前在网上查询并预约。（记者乌梦达）