国产HPV疫苗来了，女性打还是不打？

宫颈癌严重威胁女性健康，我国每年约有10万宫颈癌新发病例和3万死亡病例。有正常性行为的女性一生中感染至少一种型别人乳头瘤病毒（HPV）的几率达80%，HPV持续感染可造成宫颈病变甚至是宫颈癌。而宫颈癌是目前唯一可通过接种宫颈癌疫苗和进行宫颈癌筛查来预防的癌症。作为宫颈癌高发国家，我国面临宫颈癌疫苗缺口10亿支的困境。近日，首个国产宫颈癌疫苗获批上市，5月份起可预约接种，年底前将覆盖全国。历经18年，我国成为世界上第3个实现HPV疫苗自主供应的国家。

因为HPV疫苗的免疫应答在9~15岁女童最高，因此世界卫生组织明确指出将9~14岁未发生性行为的女孩作为首要接种对象，免疫接种策略应优先保证该人群的高接种率。然而，数据显示，仅26.7%~36.7%的家长愿意让孩子接种宫颈癌疫苗，很多家长认为自己的孩子还小，不需要接种疫苗，这也意味着家长的认知将有可能让孩子错过最佳的疫苗接种时间。而4月25日发布的全国大型免疫力认知调研数据显示，仅22%的人认为女性是需要接种疫苗的主要人群；此外，认同疫苗越早接种，越早获益的人数不到三成。

专家呼吁，预防宫颈癌，年龄越小、越早接种越好；家长应改变认知，尽早为适龄孩子接种宫颈癌疫苗。同时应将HPV疫苗尽快纳入国家计划免疫里，以尽早实现在全球消除宫颈癌对妇女健康的危害。