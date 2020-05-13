绥芬河境外输入新冠肺炎病例“清零”

12日下午，随着牡丹江医学院附属红旗医院最后4例境外输入新冠肺炎确诊病例临床治愈出院，409例经绥芬河口岸入境并由黑龙江省收治的输入病例全部出院。

12日出院的4名患者，肺部CT影像学显示急性渗出性病变明显改善，两次核酸检测结果均为阴性。出院后，他们将接受为期14天的集中医学隔离观察。

在国家卫健委、黑龙江省派出的医学专家指导下，牡丹江医学院附属红旗医院及各地驰援的医护人员对患者进行对症治疗，并根据病情发展，不断调整优化治疗方案。同时，还对患者给予心理干预及人文关怀。在医护人员的努力下，患者病情逐渐好转。从4月14日开始，捷报频传，患者分批出院。

自绥芬河口岸境外输入性疫情发生以来，牡丹江市累计收治绥芬河口岸输入病例409例，其中，380例新冠肺炎确诊病例均已临床治愈出院，29名无症状感染者全部解除医学隔离观察。（据新华社 记者 王建 孙晓宇）