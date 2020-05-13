常态化防控里的警惕和“畏惧”

这两天，在疫情的高风险名单里突然多了一个陌生的名字。吉林省的小城舒兰，因为突然出现的聚集病例引发全国关注。而传播链条之长，又和前段时间黑龙江出现的疫情极为相似。

与此同时，武汉也出现了新的“险情”。一个普通的小区里，一位89岁的老人忽然被查出新冠阳性，随后经筛查又发现5名确诊病例。老人虽是最早确诊的，但并不意味着他就是源头。病毒销声匿迹多时重出江湖，让人匪夷所思。

国家卫生健康委已向吉林舒兰派出工作组，会同当地做好医疗救治和流行病学调查等工作。武汉很快警觉了起来，全民检测的呼声越来越高。

原发病例源头隐匿性强、传染链条不断延长、无症状转确诊风险仍存，总结这些新增病例提醒我们在常态化防控里，“防”和“控”依然不可以掉以轻心。疫情并未完全过去，病毒可能还存在于看不见的角落，甚至我们不了解的地方。

与前一段时间相比，学校陆续开学了，商业活动多了，社区的大门也陆续敞开了。周边的商店、快递网点、理发店陆续开门，进出社区的人员流动增多了，而一些居民的防控意识和配合程度自然也有了放松，人之常情，在所难免。

从防控的方向看，修复城市功能、回归日常生活、恢复生产活动，这些都成为常态化防控里重要的“制约”条件。因此，要保持足够的警惕和“畏惧”，扼杀侥幸心理，抑制非必要社交冲动，都是常态化防控中不可忽视的环节。

舒兰的案例中，出现了高度聚集、频繁外出等风险提示。武汉的病例中，出现了高龄、无症状等字眼。这些关键词总结起来，基本就摸索出了过往的规律，即以老年人及有基础疾病的人为代表，重点人群防控还是重中之重。安全的社交距离、适当的社交活动、公共场合戴口罩、勤洗手，还需要对居民多加提醒。

查找和补齐防控短板，重点管控好海关、社区、医院三大防线。社区的担子不能卸下来，对于入境人员的动态监测，对于经过14天隔离医学观察并无症状或者处于潜伏期状态的无症状感染者精准掌握，寻找传染源及时发布信息等等，这些工作都需要社区来完成。

如何在常态下抗疫，是当前世界性的问题。复工时刻里的疫情防控，背后是经济与民生，事关每个普通个体的健康与生计。以全面恢复生产生活秩序为目标，过度恐慌大可不必，但不麻痹、不厌战、不松劲是必须的。

前一阶段抗疫虽然取得成果，但在未来很长一段时间里要保持谨慎和持久抗疫的准备。经历过风暴突袭、危情蔓延，也经历过同舟共济、转危为机，就会渐渐发现常态化防控要有信心、有耐心，更要有持之以恒的平常心。