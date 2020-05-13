海外华商战疫展现新作为

新冠肺炎疫情为全球经贸往来按下“暂停键”。作为世界第一贸易大国，中国的对外贸易也受到一定冲击。但作为经济全球化的关键一员，中国应时而变，在统筹国内常态化疫情防控和经济社会发展的同时，弥补全球供应链缺口，疏通中外经贸往来渠道。其中，遍布五大洲的海外华商积极参与其中，热心牵线搭桥，为世界携手战疫献计出力，为全球经济复苏夯桩筑基。

忙采购 助力全球战疫

“下单50万只口罩！”这是3月中旬墨西哥中华青年联合会会长周兆曼远程做出的决定。为支援墨西哥抗疫，墨西哥中华青年联合会在旅墨侨胞中募捐到130多万元人民币，向中国采购口罩等防疫物资。做决定之前，周兆曼曾联系中国国内的20余家口罩生产企业。为确保口罩质量，远在墨西哥的他，积极联系国内政府部门和志愿者组织，通过正规渠道联系采购。

经过认真分析比较，他确定了口罩生产企业——浙江码尚科技股份有限公司。这是一家从食品包装生产线改造成为一次性民用防护口罩生产线的企业。线上沟通后，周兆曼委托一位居住在上海的墨西哥侨胞，专程到浙江的口罩生产工厂实地考察。

“侨胞参观反馈的结果很好，还从现场发回了工厂口罩生产线的照片和小视频。” 这下，周兆曼彻底放心了，当即拍板下单。最终，周兆曼拿到了55万只口罩。

“凡是侨胞采购口罩，我们都在不涨价的情况下，再增加10%的供给量。”浙江码尚科技股份有限公司董事长魏乃绪介绍，疫情在全球暴发以来，不少中国防疫物资生产企业通过捐赠加义卖的形式，向海外疫情严重的国家供给防疫物资，展现了中国企业的担当。

从全球采购支援中国战疫，到从中国采购支援全球战疫，海外侨胞扮演了采买人的角色。他们不仅担负起打通全球医疗物资供应链的使命，也见证了全球团结战疫的力量。

“时隔15年，我又做起了外贸。”西班牙西中经济技术合作促进会会长王绍基做的“外贸”，就是从中国采购防疫物资。从事西中两国技术交流合作多年，他对医疗防疫物资的标准和质量有专业判断。自2月底起，西班牙疫情日趋严峻，接到西班牙政府相关部门委托的数量惊人的采购清单后，王绍基迅速采取行动，跟中国的有关政府部门和医疗物资生产企业对接。

全球医疗物资供应紧张，远程对接采购并非易事。“质量把关是最大的难题。欧洲和中国双方的医疗物资技术标准不同，为采购带来了挑战。”为此，王绍基反复沟通。令他感到欣慰的是，中国商务部先后发布《关于有序开展医疗物资出口的公告》和《关于进一步加强防疫物资出口质量监管的公告》，加强对医疗物资出口质量监管，为采购加了一道质量保险。“现在，西班牙认可中国标准的口罩。这是个巨大进步。”

强合作 增进民心相通

“希望德中文化教育经济促进会驻四川成都办事处能按原计划或只拖一小段时间交接完毕，这样我以后就会经常去成都了。”5月2日，远在德国的德中文化教育经济促进会、欧洲福建侨团联合总会首届主席陈云斌发了一条朋友圈，语气里充满期待。

事情还要从去年底说起。去年11月7日，在福建厦门市，参加完“第二届四川南向开放（厦门）国际合作对接会”后，陈云斌代表德中文化教育经济促进会，和四川省政府达成一系列合作协议。协助四川省政府在德国设立欧洲办事处，设立德中文化教育经济促进会四川成都办事处是其中的重要议题之一。

“互设办事处是为了更好地帮助中欧双方对接产业项目。”为此，陈云斌紧盯进度，防疫期间也不放松。随着中国疫情得到有效控制和有序开展复工复产，陈云斌对合作进度更上心了。“我们和国内相关部门通过视频会议保持沟通，进展很顺利。”陈云斌表示，“我们对中欧未来的经贸合作充满信心。”

“出口欧洲的鞋服受阻后，我们在海外华商的协助下，通过防疫物资弥补贸易缺口。同时，我们正在筹备参与将于6月份举办的线上广交会，拓展东南亚市场。”温州国际经济技术合作公司总经理刘海霞介绍，创新合作形式，对中国对外贸易发展非常重要。

“今年是中意文化旅游年。我们正在推进中意世界文化遗产领域的研究合作。”意大利中意青年会会长陈铭表示，人文交流是民心相通的基础。疫情当前，做实做细人文交流对增信释疑意义重大。

促转型 深耕中国市场

最近，陈铭正在酝酿一个“质量文化交流计划”。“就是为中国和意大利各搭建一个制造业展示和推广平台，通过质量领域的文化交流，引领两国经贸合作，同时推动制造业向高质量发展方向迈进。”陈铭希望通过倡导“质量就是人民健康与安全的保障”原则，在中国系统化展示和推广欧盟质量认证体系，促进中国制造业，特别是民营企业转型升级，进而带动全球经济发展。

受疫情影响，全球消费需求萎缩，中国的外贸也受到影响。深耕中外贸易多年，海外华商积极思考应对之策。

“我们正根据海外需求的变化，为国内的生产企业筹划新订单。”希腊华侨华人总商会会长徐伟春表示，海外华商应该发挥联通中外的优势，嫁接技术、资金、文化和物资等资源，为各行各业的中外贸易往来牵线搭桥。

从事中墨贸易多年，周兆曼也开始重新考虑未来事业的发展方向。“我计划在墨西哥投资建厂，将贸易范围扩大到南美洲、北美洲和亚洲。”他表示，疫情过后，全球经济可能会面临新一轮洗牌。高质量发展才是在竞争中立于不败之地的长久之道，中国经济高质量发展的潜力和空间都很大。