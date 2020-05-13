调研指导医疗机构防控措施落实和医疗秩序恢复工作

新华社武汉5月12日电 （记者梁建强、黎昌政）5月12日，国务院联防联控机制联络组赴武汉大学人民医院、武汉市东湖医院，实地了解医院发热门诊设置、预检分诊、院感控制和医疗秩序恢复情况，督导防控措施落实。

联络组强调，当前湖北省、武汉市疫情防控已由应急性超常规防控向常态化防控转变，但不可有松一松、歇一歇的思想，要时刻绷紧疫情防控这根弦，落实疫情防控常态化举措。医疗机构要一手抓疫情防控防反弹，一手抓医疗秩序恢复，要强化预检分诊、发热门诊闭环管理，加强医院感染控制，守住疫情发现的第一道“哨卡”，确保“四早”要求落到实处，以一刻不懈怠、一丝不松劲的精神状态，做到守土有责、守土有方。要充分运用互联网手段，通过分时段预约、互联网诊疗、药品配送到家等方式，多种措施有序恢复正常医疗秩序，满足广大群众的医疗需求。

恰逢国际护士节，联络组还看望慰问了一线护士代表，向他们致以节日的问候和祝福。

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 02 版）