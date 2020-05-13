今年2月，连续22天，在浙江省温州南高速出口防控检查点，身穿白色防护服的“洋医生”苏玛和豪孟德每天为往来人员测量体温、核验身份信息。

苏玛来自非洲毛里求斯，豪孟德来自巴基斯坦。他们在中国求学、工作、相恋，现在都在温州和平国际医院工作。

在疫情防控中，苏玛和豪孟德申请加入志愿团队。“医生必须冲在第一线！”一开始家人反对，两人的妈妈都非常焦急，打来电话要求小两口赶紧回国。“我2008年来到中国，至今已有10多年，这里是我们的第二故乡。我和先生都觉得，这样的时刻，必须跟中国站在一起！”苏玛动情地说。

“从哪里过来？去过哪里？”每一辆车下高速，他们都会仔细询问。如果第一道电子体温计显示司机或乘客超过37.3摄氏度，就直接送到临时隔离点，专业医生再进行二次测温。发现有持续高温或者明显流感症状，就呼叫救护车直接隔离送到医院。每天，他们和其他医院同事一起，轮流执勤四五个小时甚至更久。一旦套上防护服，他们就进入战斗状况，不看手机，直到换岗。

苏玛告诉记者，她通过社交媒体分享了志愿参加防疫筛查的经历，“看到这些，国外的亲友放心了，中国很安全！”随着病毒在全球扩散，她的故乡毛里求斯防疫形势随之紧张起来。毛里求斯是非洲岛国，不但缺乏防疫物资，也缺少防疫知识，压力非常大。3月27日和28日，毛里求斯卫生和健康部公共卫生主任给苏玛打来电话，点赞了勇敢的苏玛，并咨询了温州抗疫的措施。

苏玛又投入了新的“战斗”——每天在社交媒体上解答家乡网友提问，普及防疫知识。在温州市卫健委帮助下，苏玛3月到温州市第六人民医院学习，温州疾控中心专家对她进行了专业培训。

中国抗疫的成功经验给了苏玛很大启发。“很显然，在家隔离、戴口罩这些措施，非常有效。”她在网络上发起“隔离日记”趣味接龙活动，每个加入的网友都要发一个视频自拍，介绍自己宅家的趣事，鼓励居家不出门。目前，有8000多名网友参加了接龙。

针对毛里求斯防疫物资匮乏的难题，苏玛向温州和平国际医院求助。热情的温州人民马上行动，捐赠给毛里求斯1万只民用一次性口罩、100只N95口罩、120个体温计等；捐给苏玛爱人的家乡巴基斯坦1.5万只医用口罩、500只N95口罩、100套防护服、100副护目镜、200支测温枪、5000双一次性手套等。“这样的深情厚谊终生难忘！”苏玛说。

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 14 版）