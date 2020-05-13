中外联合抗疫短视频引关注

本报北京5月12日电 （记者刘阳）为讲好中国抗疫故事，国家广电总局国际合作司日前联合中国公共外交协会共同推出了以“守望相助，共同战‘疫’”为主题的中外联合抗疫系列短视频。3月21日以来，制作完成并发布“中韩邻里情，肝胆两相照”“同气连枝，中泰一家亲”“亲情中法，因爱同行”等10个国家短视频和特别篇短视频“命运与共，全球抗疫”，展现了中国与各国守望相助、共克时艰的感人画面，邀请中外媒体界人士、外交使节等为抗疫加油鼓劲，传递战疫必胜、构建人类命运共同体的正能量。

系列短视频发布后，在海内外引发关注。在“视听中国”抖音、快手账号累计点击转发量超1600万次；在广电总局学习强国平台账号上播放56万余次。优酷、咪咕视频总计播放、转发量达3600万次。海外传播方面，中国驻相关国家使领馆在其网站和脸谱、推特账号发布推广，日本CCTV大富频道等海外合作媒体进行排播，优酷、咪咕海外平台予以转发传播。

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 12 版）