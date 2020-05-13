最大限度复学 最严标准防控

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截至5月11日，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团均已启动返校复学工作。

当前的首要任务，是精准把握防控要求，细化量化复学方案，努力实现最大限度复学，最严标准防控。各地正在结合实际情况制订疫情防控工作标准及具体实施方案，有条不紊地推进各项准备工作，全力打好开学复课攻坚战。

“目前从教育系统来讲，我们的首要任务就是精准把握防控要求，细化量化复学方案，努力实现最大限度复学，最严标准防控。”12日的教育部新闻发布会上，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任王登峰介绍，截至5月11日，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团均已启动返校复学工作，学生复学人数10779.2万，复学比例达到39%。

据悉，2020年全国高考报名人数为1071万，目前，全国31个省（区、市）高三年级学生均已返校复学。各地正在结合当地实际情况制订今年高考的疫情防控工作标准及具体实施方案，有条不紊地推进高考各项准备工作。

开学复课应“分层分批、错时错峰”

“疫情没有得到基本控制前不开学，学校基本防控条件不具备不开学、师生和校园公共卫生安全得不到切实保障不开学”，以及“分层分批、错时错峰”，是开学复课的标准和原则。

王登峰介绍，中小学复学方面，全国31个省（区、市）及兵团高中学段均已开始复学。其中，初中有29个省（区、市）及兵团开始错峰复学，中职院校有24个省（区、市）及兵团复学，小学有21个省（区、市）及兵团复学，幼儿园已有8个省返园复学。高校方面，天津、山西、内蒙古等26个省（区、市）和兵团开始返校。

“当前全国返校学生数已接近学生总数的1/3，预计5月底将达1.5亿至2亿人。返校学生越多，各类活动场所人员距离等防控‘硬要求’就越难保障，突发事件发生概率增加。”王登峰说，教育系统疫情防控要从开学前的“阵地战”转为“运动战”。

“下一步，教育系统将继续严格落实开学条件和措施，全面精准摸排教师、学生、学校职工等相关人员健康信息，加大核酸检测和抗体检测力度，暂停恢复学校体育单项赛事、综合性运动会等大型体育活动，加强重点场所使用管理。同时，要进一步完善应急预案和突发公共卫生事件直报系统，关注开学复课后师生可能产生的各类问题，坚决防止麻痹侥幸心理，全力打好开学复课攻坚战。”王登峰说。

招生考试报名工作陆续启动

今年是“强基计划”实施的第一年。“强基计划”旨在围绕服务国家重大战略需求，着力选拔一批有志向、有兴趣、有天赋的青年学生进行专门培养。

发布会上，教育部高校学生司司长王辉介绍，日前36所试点高校的招生简章已陆续向社会发布，并正式启动2020年“强基计划”报名工作。下一步，教育部将指导各试点高校根据拔尖创新人才选拔培养需要，探索通过笔试、面试等方式，深入考查学生分析问题、解决问题的能力和创新思维。其中，笔试、面试必须安排在国家教育考试标准化考点进行，面试采取专家、考生“双随机”抽签的方式，全程录音录像，确保公平公正。

2020年艺考报名人数达117万，从以往的现场考试到“云端”考核，疫情对艺考产生了很大影响。王辉介绍，据了解，今年共有199所高校组织线上考试录取或初选，目前已有168所高校组织完线上考核，占校考高校的84%，总体效果较好，预计5月下旬基本完成线上考核。高考后，将有72所高校在初选的基础上再组织现场考核。

今年是决胜全面小康、决战脱贫攻坚的收官之年。王辉介绍，2012年以来，重点高校招收农村和贫困地区专项计划实施取得积极成效，累计录取学生近60万人，初步建立起保障农村和贫困地区学生上重点高校的长效机制。今年专项计划实施区域不变，国家专项计划实施区域的贫困县脱贫后2020年仍可继续享受国家专项计划政策。

2020年全国硕士研究生招生考试报名341万人，与去年相比增加51万人。王辉介绍，截至5月11日，全国已有770多个招生单位公布了学校复试分数线，240多家招生单位启动了复试工作。对于选择线上复试的高校，要求进行远程复试的招生单位同一专业要使用统一的复试平台；随机选定考生次序、随机确定导师组组成人员、随机抽取复试试题，确保复试考核的公平公正。

全力促进毕业生就业创业

2020届高校毕业生874万人，同比增加40万人。当前受疫情、经济下行压力等多种因素叠加影响，就业形势严峻。王辉介绍，教育部会同有关部门重点在以下方面全力推动高校毕业生就业创业工作。

扩大硕士研究生招生规模，同比增加18.9万。扩大普通高校专升本规模，同比增加32.2万人，近期教育部将印发文件，对做好2020年专升本工作进行部署，主要向预防医学、应急管理、养老服务管理、电子商务等专业倾斜。

扩大实施“特岗计划”，今年将招募10.5万人，同比增加5000人。进一步加强中小学和幼儿园教师配备，计划吸纳40多万毕业生补充中小学和幼儿园教师队伍。适度扩大“三支一扶”“西部计划”等中央基层就业项目规模；推动国有企业、中小微企业吸纳大学生就业；加大力度鼓励基层医疗等领域招录毕业生。

加强就业服务和指导。截至目前，“24365校园网络招聘服务平台”已提供近千万条岗位信息，累计注册人数近200万人，投递简历1500多万人次。两个月以来，各地各校每天召开的网络招聘会都在2000场以上。

今年湖北省高校毕业生共有44.9万人，湖北籍在外省就读毕业生有6.4万人。教育部会同有关部门和湖北省等省份，制定了“中央+地方”“十个一批”的“工具包”帮扶湖北，已提供岗位信息32.4万个。

王辉介绍，从5月初到8月中旬，教育部等六部门单位开展2020届高校毕业生就业“百日冲刺”行动，推出升学扩招吸纳行动、充实基层专项计划行动等十大举措，实现高校毕业生“稳就业”“保就业”的目标任务。

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 12 版）