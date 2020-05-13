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公安部部署开展昆仑2020行动

严厉打击食药环和涉野生动物等违法犯罪活动

2020年05月13日08:28 来源：人民网－人民日报

本报北京5月12日电  （记者张璁）记者从公安部12日举行的视频会议上获悉：公安部部署全国公安机关集中开展“昆仑2020”专项行动，持续依法严厉打击食药环和涉野生动物等民生领域违法犯罪活动。据介绍，去年以来全国公安机关按照公安部统一部署，开展“昆仑行动”暨整治食品安全问题联合行动，共侦破案件3.9万起。

公安部要求，要强化情报线索搜集研判，加大破案攻坚力度，针对本地问题突出、危害严重、群众反映强烈的食药环犯罪，坚持“全要素、全环节、全链条”侦办，把重点放在捣窝点、打团伙、摧网络上，力争多破获一批影响较大的案件，多惩治一批犯罪组织者、领导者和主要获利者。

要坚持“打大、攻坚、惩恶”，紧密结合扫黑除恶专项斗争，综合运用挂牌督办、提级侦办、异地用警等措施，打准打狠重大案件，打全、打深、打透跨区域、系列性案件。

要加强法制建设和技术、装备、信息化建设应用，不断提升打击犯罪能力水平。要强化宣传引导，不断增强全社会法治意识和人民群众对食药环犯罪活动的防范意识。要依法狠打重罚那些罔顾人民群众身体健康、生命安全的犯罪分子，要让他们付出沉重代价，坚决维护人民群众切身利益和社会稳定。

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 06 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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