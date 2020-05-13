防疫不松懈 出游更顺心

“位于南昌市西湖区的绳金塔夜市挺热闹，各种特色小吃让人大呼过瘾。美食街上防疫措施一点都不含糊，量体温、验健康码……让我们游客更放心。” 近日，刚刚从南昌旅游回来的江西上饶余干县居民叶枫对记者说。

目前，消费者出游的意愿在不断回暖。如何让消费者放心走出家门，安全开心地游玩？业内专家表示，广大消费者出游时防护安全措施要做足，应详细了解出行沿途区域的防疫要求，时刻关注自身健康状况，周密计划，做足准备，保证出游安全、放心。

首先，防疫不能松懈，服从管理保平安。

尽量提前预约吃、住、行。要按照计划好的行程路线，提前与沿途餐饮、住宿、景区等场所进行预约，并确认当地防疫工作对外来游客的要求。戴口罩、勤洗手、保持距离。出游时必须携带足够的口罩、手套和消毒剂、免洗液等防护用品。

就餐前要洗手，并采取分餐模式，就餐时才摘口罩，与其他桌隔桌而坐或保持一定距离，避免聚集，选择煮熟的食物，切忌食用生冷食物、野生动物，使用一次性餐具。住宿时配合当地做好信息登记；乘坐电梯时避免用手直接按电梯按键等部位，避免多人同乘一部电梯；进入房间后确认是否已进行全面消杀工作，床品是否经严格消毒，并开窗通风；尽量使用自带或一次性洗漱用品；对当日所穿外衣、鞋子和手套等进行必要的消杀。

一些旅游从业者建议，景区应采取流量控制措施，合理疏导游客；坚持必要的检查或要求旅游者出示健康码；要及时对导游、司机进行健康检查、实施测温上岗，保证车辆的空座率在合理范围内。

其次，签订合同要看清，消费凭证要留存。

旅行社收费发票、景点门票、旅游途中购物发票等消费凭证是消费者维权的重要证据，消费者应妥善保管好。应注意商品是否明码标价，注意查看发票章是否与经营场所营业执照章一致。如果消费者在旅游景点购买的产品有质量问题，最好通过当地的消协或相关部门及时解决，减少维权成本。

中消协专家提醒消费者，在签订旅游合同时，要选择行业主管部门监制的正式合同文本。建议旅游企业依法与旅游者签订特殊时期的合同条款，确保旅游者的合法权益；做好接待大量游客的准备及突发事件应急预案。当前必须坚持小型团组游，避免组织人员聚集性活动；团餐以分餐模式进行，并确保卫生安全。

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 19 版）