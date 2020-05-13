热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

防疫不松懈 出游更顺心

本报记者  齐志明

2020年05月13日08:27 来源：人民网－人民日报

“位于南昌市西湖区的绳金塔夜市挺热闹，各种特色小吃让人大呼过瘾。美食街上防疫措施一点都不含糊，量体温、验健康码……让我们游客更放心。” 近日，刚刚从南昌旅游回来的江西上饶余干县居民叶枫对记者说。

目前，消费者出游的意愿在不断回暖。如何让消费者放心走出家门，安全开心地游玩？业内专家表示，广大消费者出游时防护安全措施要做足，应详细了解出行沿途区域的防疫要求，时刻关注自身健康状况，周密计划，做足准备，保证出游安全、放心。

首先，防疫不能松懈，服从管理保平安。

尽量提前预约吃、住、行。要按照计划好的行程路线，提前与沿途餐饮、住宿、景区等场所进行预约，并确认当地防疫工作对外来游客的要求。戴口罩、勤洗手、保持距离。出游时必须携带足够的口罩、手套和消毒剂、免洗液等防护用品。

就餐前要洗手，并采取分餐模式，就餐时才摘口罩，与其他桌隔桌而坐或保持一定距离，避免聚集，选择煮熟的食物，切忌食用生冷食物、野生动物，使用一次性餐具。住宿时配合当地做好信息登记；乘坐电梯时避免用手直接按电梯按键等部位，避免多人同乘一部电梯；进入房间后确认是否已进行全面消杀工作，床品是否经严格消毒，并开窗通风；尽量使用自带或一次性洗漱用品；对当日所穿外衣、鞋子和手套等进行必要的消杀。

一些旅游从业者建议，景区应采取流量控制措施，合理疏导游客；坚持必要的检查或要求旅游者出示健康码；要及时对导游、司机进行健康检查、实施测温上岗，保证车辆的空座率在合理范围内。

其次，签订合同要看清，消费凭证要留存。

旅行社收费发票、景点门票、旅游途中购物发票等消费凭证是消费者维权的重要证据，消费者应妥善保管好。应注意商品是否明码标价，注意查看发票章是否与经营场所营业执照章一致。如果消费者在旅游景点购买的产品有质量问题，最好通过当地的消协或相关部门及时解决，减少维权成本。

中消协专家提醒消费者，在签订旅游合同时，要选择行业主管部门监制的正式合同文本。建议旅游企业依法与旅游者签订特殊时期的合同条款，确保旅游者的合法权益；做好接待大量游客的准备及突发事件应急预案。当前必须坚持小型团组游，避免组织人员聚集性活动；团餐以分餐模式进行，并确保卫生安全。

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 19 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】



精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn