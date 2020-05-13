联合国强调抗疫同时要紧扣可持续发展目标

新华社联合国5月11日电 （记者王建刚）联合国多位高级官员11日强调，在新冠肺炎疫情给全人类造成巨大冲击的大背景下，国际社会更要紧扣2030年可持续发展议程。

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德在当天举行的“拧成一股绳：新冠肺炎疫情有效政策解决方案”视频会议上说，各国和各国人民比以往任何时候都更加依赖联合国来应对新冠肺炎疫情危机的挑战。自疫情暴发以来，联合国通过其131个工作队，支持各国制定公共卫生防范和应对计划。

联合国负责经济和社会事务的副秘书长刘振民表示，新冠肺炎疫情“破坏了全球经济增长的稳定”，并导致世界陷入严重衰退，威胁到可持续发展目标的实现。他强调，要借鉴在疫情期间总结的经验教训，在可持续发展目标行动的过程中扭转不平等趋势。

联合国粮农组织总干事屈冬玉、世界卫生组织总干事谭德塞、联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特以及联合国亚洲及太平洋经济社会委员会执行秘书阿米达·阿利斯夏巴纳也出席了当天的视频会议。

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 16 版）