中国援巴新第二批抗疫物资运抵当地

新华社悉尼5月12日电 （记者郝亚琳）莫尔兹比港消息：当地时间11日，中国政府援助巴布亚新几内亚新冠肺炎疫情防控物资运抵巴新首都莫尔兹比港。

中国驻巴新大使薛冰代表中国政府向巴新外交与国际贸易部长帕特里克·普鲁埃奇转交了物资。薛冰说，在疫情暴发初期，巴新政府和人民给予中国大力支持。巴新出现疫情后，中方投桃报李，大力支持巴新方开展抗疫。今天运抵的是第二批援助巴新物资，包括由中国中央政府、广东省和福建省政府以及华侨华人、中资企业捐赠的11吨防护用品。

普鲁埃奇表示，此次中方再次援助巴新大量防护物资，体现了两国的真正友谊，这将极大提高巴新抗击疫情的能力和水平。面对新冠肺炎疫情这一全球性挑战，国际社会需要强有力的团结与合作，巴新和中国的抗疫合作将不断加深两国政府和人民间的友好情谊。

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 16 版）