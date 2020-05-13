上体育课不得佩戴N95口罩

教育部相关负责人昨日表示，目前全国已经有超过1亿名大中小学生返校复课。教育部与国家卫健委正在研究夏季体育课及体育锻炼防护相关文件，以及教育系统核酸检测人员的范围和技术办法，即将出台。可以明确的是，学生体育课上不得佩戴N95口罩。

据介绍，截至5月11日，全国已返校复课的学生总数超过1亿人，占学生总数近40%，全国31个省（区、市）的高三年级学生均已返校复学，预计5月底复课学生总数将达1.5亿至2亿人。已复课的高校学生有290.7万人，涉及26个省（区、市）和新疆生产建设兵团，目前仅有北京、河北、山东、湖北和黑龙江5个省市的高校尚未开学。

针对疫情期间缺乏体育锻炼的学生，复课后如何上体育课的问题，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，教育部和卫健委正在研究制定疫情防控、夏季体育课和体育锻炼的指导方案，即将印发。

方案对体育课的课程设置、内容调整、器材使用和错时错峰、安全保障等方面都会提出明确要求，特别是明确了上体育课期间不允许戴N95口罩，因为其透气性太差，即使不会出现意外，也会对身体造成伤害。

立夏后气温日渐增高，学生在校期间是否必须都要佩戴口罩？对此王登峰表示，中小学生在校可以不戴口罩是有前提条件的。一是在低风险地区，二是要确保进入校园的每个人都是健康的，三是校内疫情防控措施要做到位。做到这些之后，在低风险地区的中小学是可以不戴口罩的。另外，在体育锻炼运动场上也可以不戴口罩，但也有人员距离的要求。大学生的生源地比较多，所以在高校还是要求在人员密集场所，包括教室等地仍然要戴口罩。

此外，随着复课人数的增加以及突发聚集性疫情风险的增加，无症状感染者也会给校园疫情防控带来风险，教育部和国家卫健委正在制定关于教育系统核酸检测人员范围和技术办法。

首次推迟的高考即将在2个月后举行，今年全国高考报名人数为1071万。教育部高校学生司司长王辉表示，面对疫情防控和时间推迟的复杂形势，如何组织实施好这场千万人参加的大考提出了更高要求。考场防疫措施方面，教育部正会同有关部门，指导各地制定考试防疫工作的方案和考场防疫的具体措施，准备充分的防疫物资，为广大考生创造安全的考试环境；考试组织管理方面，要求各地落实命题、制卷、试卷、保管、分发、思考、阅卷等各环节的安全措施和防疫措施，严格规范执行考务工作的规定，加大考试舞弊的打击力度，确保考试组织万无一失。（记者 雷嘉）