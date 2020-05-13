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“停课不停学”需要进行全面效果评估

堂吉伟德

2020年05月13日08:14 来源：北京青年报

自“停课不停学”工作开展以来，全国各地广大教师和家长付出了艰苦努力。北京大学教育学院大数据中心围绕孩子们的睡眠情况、体育锻炼情况、用眼状况等对适龄学生及其家长进行了相关网络调研。27个省、区、市接受调查的4402名家长和5万余名学生中，有14.7%的学生家长表示孩子的睡眠时间增长，剩余85.3%的学生家长表示，孩子的睡眠时间没有增长甚至减少；有60.9%的家长反映，孩子的运动时间变短。

疫情防控“不聚集”“不扎堆”的要求，让“宅在家中”成了最好的选择方式。超长假期影响了新学期教学计划的实施，依托于网络技术的“网络课程”，实现了“在家上学”的模式替代。由传统的校园集中上课，到分散到各家各户，“停课不停学”把疫情带来的时间损失降到了最低，最大程度避免了对教学安排和学业进展带来的冲击。总体而言，线上教学具有“创新教学方式”“有免费学习资源”“课程资源丰富”“重复观看学习”等好处，自主性和探究性学习具有传统学习不可比拟的优势。

“停课不停学”主要依托于线上教学实现，出现的一些问题不容忽视。上述调查显示，不少家长发现，经过一段较长时间的学习，孩子的学习习惯和方式都发生了很大的改变，最主要的是学习效率不升反降。同时，学习的专注度和集中度也出现了下滑，学习的效果并没有明显提升。网课让一部分孩子未能发扬优点，反倒放大了自身的缺点，

虽然老师在线上的时间安排，与线下教学保持了高度的一致，然而由于缺乏有效的监管和督促，再加上缺少彼此互动，很难达到预期中的学习效果。与之同时，由于一些地方线上教学每天安排的课程较多，很多学生从早到晚，都需要使用电子产品，给视力带来了极大的伤害。

健康专家研究证明孩子经常玩手机有以下9大危害：破坏大脑神经系统、视力下降、引起记忆力衰退、影响注意力、影响孩子的生长发育、给孩子带来交流障碍、脊椎问题、沉迷游戏、加深隔阂。线上教学的“停课不停学”，给孩子长期使用电子产品创造了条件，一些家长不但给孩子准备了易操作的电脑，还要同步配备一部手机作为辅助工具。在无法实行有效监管的情况下，缺乏控制的孩子就会偷偷干与上课无关的事，网络课程对孩子的自律性有着严格的要求，除非未成年人有着严格的自控能力，否则使用电子产品的负面作用可能被不断放大。

即便是成人，看似比较率性而自由的“在家上班”，也会因为“没有工作氛围”而产生不适，相比在办公室办公而言，47.06%的职场人则认为在家办公的方式使工作效率降低了。以此为参照，线上教学有没有达到预期的效果，需要进行全面的分析和评价，以便于在开学回归课堂后，采取有针对性的措施进行调整，帮助孩子尽快回到正常轨道上来。

对“停课不停学”进行全面的效果评估，总结经验教训和利弊得失，也是为今后各种形式的线上教学提供参考借鉴，以不断优化方式方法，让“健康第一”的教育理念真正得到践行。只有在切实保障学生身心健康的前提下，“停课不停学”等线上教学探索才能行稳致远。

(责编：李轶群、许晓华)


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