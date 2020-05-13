教育部：三前提下中小学生在校可不戴口罩

大中小学正有序返校复学，已有近40%的学生重返校园。常态化背景下的校园疫情防控工作如何开展？12日上午，教育部举行今年首场部内新闻发布会，介绍各地复学及校园疫情防控、高校考试招生及毕业生就业等工作进展情况。

全国复学

月底返校学生将达1.5亿人

教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰介绍，截至5月11日，全国返校复学的学生总数为10779.2万，超过了1亿，占学生总数的39%。其中，有中学5636.1万人、小学4384.4万人、幼儿园468万人、高等学校290.7万人。

教育部预计，5月底全国返校学生将达1.5亿至2亿人。王登峰表示，随着开学的逐渐恢复，疫情防控的危险因素也变得更加复杂多变，因此要继续保持严格的防控措施。教育部将细化量化复学方案，努力实现“最大限度复学，最严标准防控”。要细化开学和防控措施，尽快建立和完善师生健康状况日报告制度和出现缺课缺勤的跟踪制度，强化条件保障，备足防疫物资，快速应对，加强培训，做好关怀和帮助。对海外回国人员、治愈出院人员、无症状感染者和高风险地区人员等要做到精准分类，确保开学以后进入校园的每一个人都是健康的。

校园疫情防控

体育课不允许戴N95口罩

针对中小学生在校期间是否戴口罩的问题，王登峰强调，只有在满足下列三个前提下才可不戴口罩：

第一是在低风险地区；第二是确保进入校园的每个人都是健康的；第三是校内疫情防控措施做到位。“做到这些之后，在低风险地区的中小学是可以不戴口罩的。”

对于高校学生，王登峰表示，高校学生来自不同地方，因此仍要求在人员密集场合（如教室中）戴口罩。

针对近期有学生戴口罩上体育课发生意外等情况，对此，王登峰表示，教育部和国家卫健委正在研究制定有关疫情防控、夏季体育课和体育锻炼的指导方案，将于近日印发。指导方案对疫情防控背景下的体育课课程设置、内容调整、器材使用和错时错峰、安全保障等方面提出明确要求。“特别是上体育课和体育锻炼，不允许戴N95的口罩。因为它的透气性太差，即使不会出现意外，也会对身体造成伤害。”

高校考试招生

84%艺考高校完成线上考试

受疫情影响高考延期一个月，部分省份的高职分类考试、部分高校的艺术类专业现场考试以及“强基计划”学校的考核，将安排在高考后举行。

今年是“强基计划”取代“自主招生”的第一年。教育部高校学生司司长王辉介绍，近几天，36所试点高校已经陆续向社会公布“强基计划”的招生章程，正式启动了报名工作；下一步，教育部将指导各试点高校认真做好后续各环节工作。

受疫情影响较大的还有艺考。根据教育部部署，将部分艺考转移到线上。

据了解，今年共有199所高校组织艺术类线上考试录取或初选，目前已有168所高校组织完成线上的考核（占校考高校的84%，涉及考生163万人次）。王辉表示，从目前工作进展来看，线上艺考的总体效果较好，预计5月下旬基本完成线上考核。高考后，将有72所高校在初选的基础上再组织对考生的现场考核。

毕业生就业

硕士、专升本等均扩招

数据显示，2020届高校毕业生874万人，同比增加40万人，毕业生人数再创历史新高。

王辉表示，当前受新冠肺炎疫情、经济下行压力等多种因素叠加影响，就业形势复杂严峻。对此，教育部会同有关部门重点在升学扩招、渠道开拓、就业服务、加强指导、支持湖北等五方面推动高校毕业生就业工作。

升学扩招方面，硕士研究生招生同比增加18.9万人；普通高校专升本同比增加32.2万人。近期教育部将印发文件，对做好2020年专升本工作进行部署，主要向预防医学、应急管理、养老服务管理、电子商务等专业倾斜，要求各地保质保量完成好扩招任务。同时，教育部目前正在会同有关部门研究推进第二学士学位扩招工作。南方日报驻京记者 王诗堃