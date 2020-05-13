全国注册护士数达445万

本报北京5月12日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制12日召开新闻发布会，介绍支援湖北抗疫中的护理工作情况并答记者问。

“护士工作服务于人民群众的生命全周期。”中华护理学会理事长、北京协和医院护理部主任、第四十三届南丁格尔奖章获得者吴欣娟说，护士并不只负责打针、发药等基础护理工作，在专科护理、病情观察、危重症患者的救治以及并发症的预防、健康教育、心理支持等方面也发挥着重要作用。“随着我国人口老龄化进程加速，在老龄化护理方面，护士应该发挥主力军作用。”

北京老年医院内科总护士长纪冬梅介绍，支援湖北期间，遇到气管插管等高风险操作，护士们没有丝毫顾虑。遇到一些不会使用手机的老年患者，护士还成为他们的通信使者，例如通过视频和语音建立老人与家人的联系。“在武汉，让我们最感动的还是患者，他们体谅我们的辛苦，也主动戴好口罩。很多时候不是我们在保护自己，而是我们被患者保护着。”

北京医院支援湖北医疗队有5名男护士。北京医院外科ICU护师李金泽认为，在护理工作中，相对而言，女护士具有更强的同理心，工作更细致，是男护士需要学习的；而男护士的逻辑性、抗压能力和承受能力更强，身体素质更好，在动手能力和仪器设备的操作使用方面有优势。在武汉护理重症患者，为了防止压疮，需要帮助患者两个小时翻一次身，男护士干起来比女护士要轻松。“重症监护室、手术室、急诊科、精神科、血透室等科室都需要大量的男护士加入。随着更多的男护士出现，护理团队将更平衡，工作起来更高效。”

在历次重大突发公共卫生事件和自然灾害中，护理人员都发挥了重要作用。解放军总医院第五医学中心副主任护师、第四十五届南丁格尔奖章获得者王新华曾多次远赴海外参与医疗救助行动，他介绍，此次疫情发生后，军队医疗系统共4000多名医护人员驰援武汉，护理人员占了大部分。“穿上军装，我是一名战士，披上白衣，我又是一名护士。我们不仅承载着白衣天使救死扶伤的使命，更肩负着祖国和军队赋予的责任与担当！”

截至2019年底，全国注册护士数量达445万人，每千人口护士数达到3人，大专以上学历护理人员超70%。吴欣娟认为，我国护理事业总体发展较好，但还存在一些结构性问题，比如基层的医疗机构，特别是偏远地区和农村的护士还相对不足等。她建议，完善护理课程的设置和内容，吸纳更多有志青年加入护理专业。加强对在职护士的继续教育，注重专科护士的培养工作，让护士成为自己领域的专家。“护理工作非常辛苦，待遇和晋升等方面应该得到更多支持。”

据介绍，截至5月11日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例115例，其中重症病例10例；累计治愈出院病例78171例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82919例，现有疑似病例3例。当日新增确诊病例1例，为境外输入病例；新增无症状感染者15例。

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 02 版）