新冠病毒传播与温度纬度无关

随着夏季来临，人们寄望炎热的天气能降低新冠肺炎疫情的传播速度，就像过去我们所遇到的流感一样。但这样的愿望很可能会落空。近日加拿大一项研究显示，温度、纬度与新冠病毒传播无关，而限制人群聚集、保持社交疏离这样的公共卫生干预措施则在抑制疫情传播方面发挥着积极作用。

在该项研究中，多伦多大学研究人员调查了包括澳大利亚、美国和加拿大在内的全世界144个国家和地区总共超过37万新冠肺炎确诊病例。因病毒暴发期不同，中国、意大利、伊朗和韩国的病例数据被排除在外。他们使用加权随机效应回归分析方法，对新冠病毒传播与纬度、温度、湿度、学校听课、限制人群聚集以及社交疏离措施之间的关联进行了分析。

研究人员发现，纬度和温度与新冠肺炎疫情传播的关联很少甚至没有关联，湿度与疫情传播的关联性也很弱。这表明，炎热天气对新冠肺炎大流行的进程没有影响。相比之下，限制人群聚集、学校停课、保持社交疏离这些公共卫生干预措施则与疫情传播紧密相关，多变量模型研究表明，这些干预措施在限制疫情传播方面是有效的。

研究人员表示，炎热天气并不能减缓疫情传播速度，公共卫生干预措施是目前唯一有效的措施，一个地区实施的公共卫生干预措施越多，对疫情影响就越大。他们称，该研究结果具有直接的现实意义，因为许多国家和地区正在考虑放松或取消某些公共卫生干预措施，对此建议政府和公共卫生当局在做决定时，在这些措施的经济影响与公共卫生收益间进行仔细权衡。

相关研究结果8日刊发在《加拿大医学协会杂志》上。（记者刘海英）