卡介苗助力抗击新冠病毒？尚需研究

3月24日，一向以权威著称的《科学》杂志发布报道，荷兰、英国、德国、澳大利亚4国研究机构即将开展一项特殊的临床试验：验证已有百年历史的抗结核疫苗——卡介苗，能否有效加强人体免疫系统，帮助人类抗击正在全球肆虐的新冠肺炎疫情。

5月3日，日本爱知学院大学浅原正雄博士也对卡介苗的“抗疫效果”提出质疑。

那么，卡介苗能否助力抗击新冠病毒？本报为读者做了一些梳理。

深层联系：卡介苗或能“训练免疫”

消息一出，迅速引起全球关注。古老的卡介苗与新兴的新冠病毒间究竟有啥深层联系？

之所以强调深层，是因为从表面看，二者堪称“风马牛不相及”。卡介苗作为一种疫苗，主要作用是针对性提高人体对结核杆菌的防御能力；而新冠病毒是一种RNA病毒，与结核杆菌相比，从结构到遗传物质都有天壤之别，不会被卡介苗激发的抗体“误伤”。

但是，除了抗体这种特异性免疫武器，人体还有以白细胞为主力的非特异性免疫防线。

近年来，丹麦、荷兰等国研究人员发现，卡介苗似乎能够通过“训练免疫”，即长时间刺激、训练白细胞，强化人体非特异性免疫系统，从而加强对其他病原体的抗击能力。2018年，荷兰奈梅根雷德博德大学米海·内特亚等人在《细胞L》杂志发文称，接种卡介苗能在一定程度上防止黄热病病毒感染。

难道说，卡介苗真的能够助力抵御已经席卷全球，传染性强到令人发指的新冠病毒吗？全球研究人员迫不及待地想知道答案，但除了等待临床试验结果，还有什么其他方法？

论文交锋：正方反方旗鼓相当

聪明的科学家们想到，世界各国奉行的卡介苗接种政策各不相同，中、日等国要求新生儿普遍接种，美国、意大利等国则全凭自愿，只要对比分析不同政策国家的新冠肺炎疫情数据，或许就能看出端倪。

于是，从3月底到4月底，医学类预印本网站MedRxiv上兴起了一场隔空论战，主题就是各国疫情严重程度与卡介苗接种政策是否相关。

3月28日，纽约理工大学冈萨洛·奥塔祖等发表文章《普及卡介苗接种政策与降低新冠肺炎发病率和死亡率关系的流行病学研究》。统计结果显示，在中高收入国家中，意大利、美国、黎巴嫩、荷兰和比利时5国从未普及接种卡介苗，每百万人中约有264.9人感染新冠病毒（新冠肺炎百万感染率264.9），病亡人数为16.39人左右（新冠肺炎百万病亡率16.39）；而其他55个普及接种的国家，这两个数字分别为59.54和0.78。同时，从趋势上看，普及接种的时间越早，百万感染率越小。因此，“卡介苗或能对目前的新冠病毒提供长期防护”。

4月11日，美国贝勒医学院理查德·凯勒迈尔等提出了不同观点。他们研究发现，各国新冠肺炎百万病亡率与普及卡介苗时间没有必然联系，各国新冠肺炎每日病亡率（即新冠肺炎患者病亡率与疫情暴发天数之比）与是否普及卡介苗接种也没有明确关系。据此，文章认为根据现有数据无法得到明确结论。

4月15日，正在领导荷兰“卡介苗抗击新冠病毒”临床试验的米海·内特亚等发文指出，卡介苗对人体免疫系统的训练“可能是防御新冠肺炎致死作用的重要机制”。为了排除疫情暴发初期检测能力不足等因素的影响，内特亚等专门研究了各国新冠肺炎百万感染率达到一定“阈值”后，百万病亡率随时间的变化情况。结果显示，未普及接种卡介苗的国家增长更快。

4月24日，美国南佛罗里达大学阿比特·斯里瓦斯塔夫等发表文章《有没有证据表明卡介苗对新冠肺炎感染有非特异性的保护作用，或是由于缺乏检测而产生的错觉？》，表示如果考虑检测能力差异，卡介苗与各国新冠肺炎病亡率间的关系将不复存在，没有统计证据支持将卡介苗接种纳入国家免疫计划对新冠肺炎感染或病亡率有任何影响。

浅原正雄通过统计研究发现，在“钻石公主”号上普及卡介苗接种国家的国民与其他国家的国民在新冠病毒感染率和病亡率上没有显著差异；如果充分考虑疫情暴发时间不同，所谓卡介苗降低新冠肺炎死亡率的结论也不再成立。各国疫情可能受到国家控制传染病政策、人的行为变化、群体间的遗传基因差异等因素影响，他认为“接种卡介苗的作用可能相对很小”。

实际应对：采取更为审慎态度

现在，这场论战仍在继续，辩论双方堪称旗鼓相当。相比预印本网站上的热火朝天，世界卫生组织和国际权威期刊采取了更为审慎的态度。

4月13日，世卫组织指出，当前研究存在很多“混淆变量”，包括各国人口年龄结构、新冠病毒检测率、疫情发展阶段等，目前没有证据表明卡介苗可保护人们免受新冠病毒感染，因此不推荐通过接种卡介苗预防新冠肺炎。

4月30日，《柳叶刀》杂志刊发澳大利亚墨尔本大学、世卫组织、美国西奈山伊坎医学院、德国波恩大学等机构研究人员联合发表的文章《对接种卡介苗以减轻新冠肺炎影响的思考》，表示在验证卡介苗有效之前，全球需严格遵循世卫组织的建议。“但如果卡介苗或另一种训练免疫诱导剂能在研制特异性疫苗之前，提供非特异性保护以弥合缺口，这将是应对新冠肺炎和未来流行病的重要工具。”

所以，卡介苗能否助力抗击新冠病毒？恐怕我们还需耐心等待临床试验揭晓谜底。（本报记者 胡定坤）