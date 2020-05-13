本报北京5月12日电（中青报·中青网记者 张曼玉）在今天下午召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，中华护理学会理事长、北京协和医院护理部主任吴欣娟透露，到2019年年底，全国注册护士数量达445万人，较10年前增加了一倍以上，其中，大专以上学历的护理人员超过70%。

吴欣娟在回答中青报·中青网记者提问时表示，总体来看，我国护理事业的发展情况非常好，但还存在一些结构不合理的地方。“比如基层医疗机构、偏远地区、农村，护士人数相对不足，基层医疗机构的护士在百姓的慢病管理、健康教育、疾病预防等方面还应该发挥更大的作用。”她说。

“我们需要在队伍的数量和质量上进一步满足社会的需求。”吴欣娟希望社会对护理专业有更多的认识和了解，希望更多的有志青年能加入护理队伍。她建议，院校护理课程的设置更要结合实际，比如这次疫情提示，应增加一些公共卫生护理、突发事件应对等方面的课程。另外，应该根据社会需求，在老年护理、康复护理、社区护理、重症护理等人才的培养上加大力度。

来源：中国青年报