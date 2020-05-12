致敬护士队伍 携手抗击疫情

全区护士朋友们：

云霞开锦绣，万物启芳华！

值此“5.12国际护士节”来临之际，谨代表全区人民向工作在护理一线的广大朝阳护士致以节日的祝贺和诚挚的慰问，向奋战在疫情防治一线的广大朝阳护士致以崇高的敬意，并通过你们向护士家属表示衷心的感谢！

面对突出其来的新冠肺炎疫情，全区广大护士义无反顾、逆行出征，白衣执甲、不负重托，迅速投入到疫情防控斗争第一线。在这场没有硝烟的战役中，你们踏着南丁格尔的足迹，与时间赛跑、与病毒较量，为打赢疫情防控阻击战、保障人民生命安全和身体健康作出了重要贡献，用实际行动践行了敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高精神，赢得了党和人民的高度赞誉！赢得了全区人民群众的掌声！

护士是一项平凡而伟大的职业，从南丁格尔创立护理专业之日起，护理工作便与人道主义精神和以关爱生命、救死扶伤为核心的职业道德密切联系在一起，一袭白衣挑起专业护理的重担，一脸灿烂搭建和谐沟通的桥梁，受到社会和公众的尊重和敬慕。长期以来，朝阳区广大护理工作者不忘初心、牢记使命，坚持把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，坚持把护佑人民健康作为使命担当，燃烧自己，照亮别人。是你们用真心、爱心、细心、耐心和责任心，为病人减轻痛苦，是你们用知识和汗水捍卫着生命的尊严。

丰碑无语，行胜于言。近年来，在新时代中国特色社会主义思想的指引下，通过全区卫生健康行业和全区护士的共同努力，朝阳区护理事业得到长足发展，护理管理能力更加科学，护理工作流程日益规范，护理安全质量持续提升，优质服务举措不断创新，全区护理水平得到了全面提升。

当前，全区疫情防控已从应急状态转为常态化，向好态势进一步巩固，落实好“外防输入，内防反弹”总体策略，依然需要你们继续保持和发扬南丁格尔精神，忠于职守，敢于胜利，秉承优良传统，发扬人道主义精神，再接再厉，真情奉献。在关爱病人的同时，也希望你们加强自身保护，合理安排时间，保持旺盛精力，为夺取新冠肺炎防治工作的全面胜利做出更大贡献，为全区护理事业创新发展再立新功！

最后，祝全区的白衣天使：

节日快乐、身体健康、工作顺利、美丽绽放！

中共北京市朝阳区委员会

北京市朝阳区人民政府

2020年5月12日