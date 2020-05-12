品牌日看老字号疫情期间的责任担当

今年5月10日，是第四个“中国品牌日”。后疫情时代的环境下，活动由线下转为线上，如期召开，以云看品牌的方式，让消费者足不出户感受国货魅力。此次上海云上展馆聚焦集中展示40家“3+1“企业，上海医药集团参展。

上海医药集团相关负责人表示，品牌的发展与行业发展息息相关，密不可分。上海医药旗下上药神象疫情期间对企业科研进行了强化，并以品牌带动行业，驱动行业发展。

该负责人说，人参作为我国的国药瑰宝，在国内拥有很大的市场。但国内人参市场乱象频发，人参以次充好现象屡见不鲜。为改变行业现状，上药神象多次参与起草以《野山参鉴定及分等质量标准》、《野山参人参繁衍护育操作规程》为代表的行业准则，对行业规范进行制定。并培养野山参鉴定专家，为行业输送高质量人才。近日，上药神象加入国家人参产业技术标准创新联盟理事会，借助新身份提升我国人参产业技术标准创新服务水平，保障人参产品质量，推动国内参茸行业持续、科学、健康发展。

今年受新冠疫情影响，万物互联成为了新兴业态。在疫情防控中，互联网实用措施突飞猛进，5G、大数据、人工智能等技术的作用逐渐呈现，互联网电商成为品牌新机遇。上药神象在已有电商基础上，开启门店优享码送货到家模式，为被疫情困住的消费者提供健康保障。

“该模式充分发挥上药神象线下门店小程序的优势，消费者通过小程序发现附近的上药神象门店，线上选购商品后，通过系统进行商品分发配送，最快可以当天到达。”该负责人说。配送期全程无接触，保障了消费者的健康安全。同程购物，立“码”到家，是上药神象在疫情期间电商的多元化尝试，也是品牌在未来市场可大力发展的方向。

与此同时，上药神象还加强了产品区块链物联码，确保产品质量。该物联码源于上药神象曾经的“一参一码”溯源系统，通过区块链技术，对溯源系统进行升级。升级后的物联码拥有不可伪造、全程留痕、可以追溯、公开透明、集体维护的特性，保障产品的质量，并提高产品真伪查询的可靠性。

“疫情当前，品牌在进行多元化尝试的过程中，也承担着社会的责任与担当。”该负责人表示，上药神象时刻关注疫情变化，并发挥自身中医药资源，为抗疫前线的医护人员的健康保驾护航。

2月正是国内疫情最为严重的时刻，上药神象关注援鄂上海医疗队驻火神山的医护人员身体状况，联合上海拥军优属基金会，向一线医护人员捐赠150盒野山参粉，保障医护人员身体健康。随着第一批物资捐赠一线，3月上药神象协调资源，再次紧急调运170盒野山参粉捐赠一线医护人员。

“这是一个特殊的中国品牌日，也展现出了国有品牌在疫情环境下的变化与担当。在全球疫情面前，品牌的责任与力量显得更为重要。'品牌耀中华'，经历此次疫情，我们也坚信国有品牌将走出全新的民族之路。”该负责人最后说。