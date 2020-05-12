从“60后”到“90后”四代护士联手抗疫

他们当中有的已两鬓斑白，有的正青春年少；他们当中既有历经“非典”、“H7N9”考验的老兵，也有刚入职三年多第一次面临考验的“新兵”。从“60后”到“90后”，在德阳新冠肺炎治疗定点医院，四代护理人正联手战斗在抗击新冠肺炎的一线。

“退役”护士长再上一线

已经基本退出“现役”的德阳市人民医院感染科前护士长曾仪，在不少同事眼里，仍然是医院的一块“宝”。几十年的职业生涯中，她不仅经手了德阳第一例霍乱、第一例甲流，更经历了2003年“非典”风波的前前后后……2020年新春，新冠肺炎疫情突袭，已经57岁的曾仪受命再一次站上了一线。

“我反正闲不住，这个时候需要我上我就上。”性格开朗直率的曾仪一向快人快语，“钟南山84岁再出征，我60岁都还不到，有啥子嘛”。从医护人员的防护到病区通道的消毒，从护理过程中的操作到患者情绪的安抚稳定，从设备装具的准备改造到医疗生活垃圾的处理，嘴“碎”的“曾妈”大大小小的事情都放在心上、挂在嘴上。

“论体力我不如你们，论经验你们不如我！”这是“曾妈”经常挂在嘴边的一句话，长期的感染护理一线生涯，不仅让她积累了丰富的经验，也变得极为严苛。“这样要不得”、“那样没有对”……病区里不时能听到她各种“碎碎念”，有时急了，也会立起眉毛、瞪大眼睛，扯起喉咙吼。然而，但凡被她“骂”过的，却无一不对她心存感激。用市医院感染科现任护士长的刘建英的话来说，“我们都是曾妈一手一脚带出来的”。

然而，即使身边的同事也没多少人知道，去年10月，“曾妈”刚做了脑动脉瘤手术。而几乎就在她走上抗疫一线的同时，她年逾九旬的母亲因严重的肺部疾病住进了ICU……

“70后”护士长果敢担纲

“5床中药吃完了没有？”、“接病人的午饭了”……隔离病房外的医护人员办公室里，刘建英一面盯着病区监控视频，一面不时通过对讲机呼喊着。隔离区外所有与治疗和护理有关无关的指令，都是由她通过对讲机，逐一下达给隔离病房的护士来一一完成。

“6床的病人情绪不太好，需要多注意一下；8床的患者年纪大，搬动的时候一定要小心……”刘建英反复向即将进入隔离病房的护士交待着。作为德阳市人民医院感染科的现任护士长，她不仅从“曾妈”手上接过了“护士长”的接力棒，也“继承”了大事小事都要亲自过问的习惯，以及一张随时各种唠叨的“碎嘴”……

“在疫情还没波及到德阳的时候，我就估计到会有一场‘硬仗’了。”未雨绸缪，在医院相关部室的配合、指导下，早早开始了准备。短短半月时间，多个应急预案同时启动，工作流程一次又一次的优化，赶在德阳地区出现第一例确诊病例之前，刘建英带着她的团队已经做好了“应战”的准备。

从收治第一例确诊患者开始，刘建英就基本上没再回过家。好心的闺蜜主动给她父母打去电话，说家里有什么需要帮忙的尽可以找她，不料却让好几天没有看见女儿的老父老母分外担心。“老爸以为我被隔离了，赶紧打来电话问情况。我给老爸解释了，可老妈不信老爸转述的，又抢过电话非得再自己问问我……”刘建英仰起头，忍着不让眼泪掉下来……

“80后”成长为中流砥柱

在德阳新冠肺炎治疗定点医院的护理队伍中，“80后”既是为数最多的一群，也是最为中坚的力量。30岁出头的孙敏，就是其中一个。

作为护理责任组长，孙敏每天要在隔离病区里待上六七个小时，护士长通过对讲机下达的每一个指令，都需要她带领着隔离病房的护士来一一完成。

年过30岁的女人，大多都很讲究生活品质的，也倍受丈夫的宠爱。可在隔离病区里，孙敏和同事们却活得不那么像女人。“病人把痰吐在地上了，我们马上要打扫、清理、消毒；年纪大身体差的病人，要喂饭喂水端屎接尿……”

在隔离区里，孙敏和同事除了护理病人，还必须“兼职”充当清洁工、物流工、修理工，甚至患者“家属”，“在家里都是老公干的粗笨活路，现在全得我们自己上”。

“防护服都多大套，我们女的穿在身上，晃荡得厉害。加上护目镜里全是雾气，看不清脚底下，走起路来左摆右摆像只螃蟹一样，点都不好看。”其实，孙敏和她的伙伴们还有着一个“难言之隐”。因为防护装备穿戴麻烦，更为了避免污染，他们进入隔离区时，贴身都只穿着一条纸尿裤。“简直不习惯，厕所都上不出来。”孙敏不好意思的吐了吐舌头。为此，大家只好尽量不喝或少喝水的干熬着。

每天长时间的穿戴防护装备，孙敏和同事们脸颊、额头上都被压出了很深的印痕，“身上到处都长了湿疹”。孙敏笑着说，“丑死了，老公看到了还不晓得得不得不要了”。

“90后”接棒让薪火相传

在隔离病区，还活跃着一帮面庞上多少带着几分稚气的年轻人。虽然他们当中大多数人的入职年限尚不满5年，但在这场特殊战“疫”中，这群“90后”们一样义无反顾的站在了最前沿。

入职不满4年的蒋凡，是目前德阳市新冠肺炎治疗定点医院隔离病区唯一的一名男护士。得知德阳要抽调人手支援武汉的消息，他第一时间找到护士长报了名；德阳第一例新冠肺炎确诊病人需要转运，他又主动请缨。在他看来，“我没结婚没孩子，又是男生，自然该是第一个去”。

“刚开始心里多少还是有些紧张，毕竟是德阳确诊的第一例。”虽然已经过去了近半个月，蒋凡还是清晰记得当天的一幕幕。“但自己心里也很清楚，不管担心也好，紧张也好，我们都得上，因为我们就是干这个的。”

当天的转运还算顺利，回到医院后，患者立即被送进了隔离病房，蒋凡又忙着在病房里忙着给患者出血、检查、取样……完成全部操作离开病房脱下防护服后才发现，穿在里面的洗手衣和工作服都已经被汗水浸透。

“我喜欢读书，曾在一本书中读到人有三不能避，为民请命，为国赴难，临危受难。”掩藏在蒋凡腼腆，甚至带着几分羞涩面容背后的，是一番好男儿豪迈的情怀。“我不回避我也害怕，但是大家的期望，前辈的嘱托，给了我勇气和力量。我坚信，待到春暖花开时，我们定能共游春江齐赏樱花！”