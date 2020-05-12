我们不是英雄，不过是白大褂赋予的担当

2019年的最后一天，一条消息引起了德阳市人民医院院长麦刚的重视：武汉不明原因肺炎已经让几名患者感染，情况不容乐观。多年的职业素养，让麦刚迅速做出预判，并积极完善应急预案——当天下午4点，医务部召开紧急会议，相关科室人员全体参会，防疫号角对外虽未吹响，但对内已是厉兵秣马。

全院职工开始绷紧了弦，麦刚及医院领导班子更是一刻也不敢放松，除了充分的疫情研判与高效的部署准备外，他也将一个准则贯穿在一系列工作之中——科学防疫。敬畏生命，敬畏职责，敬畏规章，这是对全院职工的要求。运用在对抗这次疫情上，就是尽全力救治病人，做好打持久战的准备，把疫情扩散和患者死亡风险降到最低。

敬畏职责

应对疫情 更快更全面

说干就干。

作为德阳市唯一一家市级定点收治医院，德阳市人民医院的诊治水平、管理水平、应急能力都面临着巨大的考验。为在这场“疫情大考”中交出满意答卷，该院医务人员守初心担职责，以非常之役应对非常之疫。

未雨绸缪，方能临危不惧。该院第一步便是将“备战”所需“粮草”准备充足。

1月3日，该院开始盘点传染病防治应急物资库存，结合抗击SARS和H1N1疫情的经验，将医用防护口罩、医用防护服、外科口罩列为重中之重的抗疫战略储备物资，陆续开展8批次传染病应急物资采购。至1月21日，医院储备医用外科口罩150000余只、医用防护口罩10940 只、医用防护服260套。

“我们要把最好的装备都送到一线。”麦刚说，目前医院发热门诊的医护人员都是严格按照国家标准进行防护，在进行高风险操作时更是提高了防护等级。

事实证明，这些具有前瞻性预先储备的针对呼吸道传染病的防控物资，为医院在新冠肺炎防治战役全面打响时提供了极其重要的支撑。不仅如此，这些战略储备物资还在抗疫关键时期为兄弟医院在相关物资告罄求援时，提供了支持余力。

物资已备好，“三军”齐操练。1月16日，医院模拟“发现不明原因发热患者”事件，开展全院应急演练，完善和调整预案，保证各岗位、各流程节点无缝衔接。1月19-20日，分层、分批对全院相关医务人员开展新型冠状病毒肺炎诊治方案及防控要点专题培训，对发热门诊医生及预检分诊护士进行重点培训并考核。及时制定、更新院内关于新型冠状病毒肺炎的诊治和防控工作手册，细化操作流程，让各岗位各部门有章可循。

同时，该院提前布局网格，建立点面结合的防控体系，对预检分诊、发热门诊、隔离病房、传染病后备4个重点区域，发热接诊、疑似隔离、疑似病例报告、专家会诊、病例确诊、病例转运、转运防护8个关键环节进行流程规范，形成点面结合的防治体系。

面对来势汹汹的疫情，德阳市人民医院有几分胜算？在院班子的带领下，医院以更快更充分的准备从容迎战，而并非以口号式的呼吁回应。

敬畏规章

科学施策 更稳更有力

敬畏规章，就是敬畏规则、规律，只有科学施策，才能打赢这场与病毒间的战斗。

1月24日，除夕之日，万家团聚。当日上午，德阳市首例患者宣传确诊。

一场没有硝烟的战争正式打响：1月25日，取消休假的医护人员、行政后勤工作人员纷纷回到工作岗位，医院紧急采购ECMO（体外心肺支持系统）储备救治重症患者设备；1月29日，医院按计划启动传染病后备医院；2月2日，全市首台消毒机器人在医院隔离病区上岗……一切救治和防控工作都有条不紊地开展着。

规范病区诊疗工作，严格落实防护措施，调配医疗资源集中救治确诊患者。，这是应对疫情的必要决策。其实，早在3年前，医院就地建立了感染ICU病房，用于重症感染性疾病病例收治，也是截至目前省内地市级医院唯一建立感染ICU的。2019年启动的“急救大平台”建设，已在急诊区域建立独立的CT、DR检查间，在本次抗疫工作中专门用于疑似、确诊病例的检查，有效实现了与普通患者的分流。

同时，医务人员定期对病例进行多学科协作讨论，通过5G远程会诊系统听取四川大学华西医院专家的诊疗意见，制订最优诊疗方案；落实医护一体查房，优化医疗服务；规范开展中医药治疗，中医专业驻守病区及时辩证施治，调整诊疗方案。

“作为医务工作者，要尽全力救治病人，将病人的死亡风险降到最低。”麦刚说，“学医之人要对职业有敬畏之心，不然就会产生偏差。就像航空公司要全力保证乘客的安全一样，所以我们也要求全院职工向航空业学管理，培养风险防控意识。”

疫情发生后，医院也做好了打持久战的准备——培养后备应急护士。为让旌南分院隔离病区应急护士尽快适应医疗救治工作，掌握新冠肺炎患者的收治和护理流程，做好自身防护，避免院内感染及过度防护，医院从感染科入手，先后对4批护士开展了培训。

敬畏生命

救治患者 更暖更贴心

在生命面前，医者永远怀着一颗敬畏之心。德阳市人民医院的每一位医护人员也时刻牢记着自己的从医初心和医者使命。

“你不是一个人，我们一直和你在一起！”几天前，德阳市人民医院心身医学科心理治疗师罗澍再次来到医院感染科隔离病房，为在这里接受治疗的新冠肺炎患者进行心理辅导，她右手握拳，向患者做了一个“加油”的手势。患者伸出右手食指和中指向罗澍作出V字手势，表达自己配合治疗、战胜疾病的信心。

罗澍介绍，新冠肺炎患者在接受治疗的过程中，出现紧张、不安的心态是难免的，但是心理干预提前介入，及时开展风险评估，对患者早日康复很有益处。

除了对患者进行心理干预，面临巨大的救治压力的医务工作者同样需要安顿身心。为此，心身医学科专门为一线工作者录制了“正念的冥想练习——与山同坐”的音频，让繁忙工作一天的抗“疫”战士身心得到放松。

医务人员是取得战‘疫’胜利的关键，一定得保存精力，不能搞疲劳战术。为确保全院职工能够得到较好的休息，医院在制定上岗制度时，便实行弹性排班，设立A、B岗。同时，安排医院营养科专门为一线医务人员量身定制每天的营养餐，并要求为发热门诊、感染科、旌南分院隔离病房配置专门的厨师，24小时为一线医务人员和隔离治疗的患者备餐，全面做好后勤保障工作。

针对一线医护人员因长时间配戴护目镜口罩而导致面部压伤的问题，护理部群策群力，最后经过对十多种材料进行比对，筛选出一种可有效避免损伤的敷贴。同时，在医疗物资紧缺的情况下，为确保医务人员的安全防护，医院紧急开通防护物资捐赠通道……

“在疫情面前，没有所谓的英雄，只不过是白大褂赋予我们的担当。”麦刚表示，接下来的战“疫”中，仍然需要大家齐心协力，遏制疫情的扩散蔓延。（德阳市人民医院供稿）