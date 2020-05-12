初高三师生陆续配齐测温手环

昨天一早，丰台二中高三年级的学生们已经戴上了测温手环，投入到了久违的课堂生活。本报记者 刘平摄

本报记者 刘冕 牛伟坤

昨天，560所学校8万余名初三学生开学复课。多校为学生们精心准备了开学礼物，鼓励孩子们勇敢面对中考挑战，少年们也许下心愿，珍惜时光，努力拼搏。此外，可实时监测体温的“测温手环”，也将陆续配发给全市初高三师生，防控疫情，保障师生健康。

领礼物许心愿

丰台二中开学典礼上，校长何石明用歌词欢迎孩子们“回家”——“眼前这个少年，还是最初那张脸，面前再多艰险不退缩……”“这首歌学生们喜欢，我也觉得很应景。我真心希望孩子们还是从前那个少年。”何石明说。该校每个班都设计了“心愿银行”，征集学生心愿，教师将按需定制服务，帮助孩子们圆梦。“加油！自律、坚强”“拼搏，不虚度每一天”……孩子们在心愿卡上认真写道。

十一学校龙樾实验中学的初三学生们每人领到一张“车票”，起点是“龙樾小镇”，终点是“梦想之城”，发车时间是“2020年5月11日9时30分”。“我们希望孩子们回到校园，既感到温馨，也能快速燃起斗志。设计这张‘车票’时，我们特意写了一句‘限乘当日当次车’。”该校教师介绍，学校专门为初三年级成立“助力项目组”，全面“加持”初三教学质量；通过线上小樾会、年级教育教学指导等方式，由教导处、课程研究院牵头，指导年级做好教育教学衔接计划。

北师大昌平附属学校则为全体初三学生准备了“中考必胜”倒计时日历。日历上，不仅印有校长王鹏飞题写的寄语：“惟其艰难，方呈勇毅；惟其磨砺，始得玉成”，还印有每日目标与反思，供学生备考时梳理总结。

北大附中石景山学校教师将精心印制的复课复习计划摆放到初三学生的课桌上，计划具体到每一天、每一节课、每一次作业。“希望帮助学生纵览复习安排，心中有数。”该校教师说。

保持距离可摘口罩锻炼

初三复课，必修体育课。

不少学校已经出台错时使用操场的办法。丰台二中校长何石明说，本部初三年级原本的行政班被拆分为小班教学，文化课时通过现代技术实现“老师共享”，体育课也是小班教学，集体上操改为错峰上操。在符合防疫条件下，鼓励学生可以不戴口罩进行体育锻炼，但是一定要保持合理距离。

十一学校龙樾实验中学体育老师明确课程设计为“低强度、强技能、调身心”。一位老师介绍，户外体育课可以帮助学生放松身心，更从容地应对中考体育考试。该校体育课课表增加了“舞蹈”“静力性力量（柔韧）、体能锻炼和八段锦”……“感觉更像是健身房里的操课，我还是挺期待的。”一位学生说。

石景山区、门头沟区等学校则在午饭后增加散步环节，帮助学生放松、调整。

五区学生开始戴测温手环

戴上“手环”，体温实时监测，数据云端共享，出现异常后台直接报警。昨日，丰台、东城等五区初高三学生开始佩戴测温手环。这种测温手环将陆续配发给全市初高三师生。

4月30日至5月8日，丰台区18所学校高三学生和教职员工率先开展智能体温监测试点。丰台二中高三学生们是首批手环佩戴者。测温手环和普通圆盘手表类似，佩戴时要将“表盘”贴在手腕内侧脉搏处。一位同学说：“和普通健身手环佩戴感觉差不多，戴上几分钟后测温数据就稳定了。而且不用再人工上报数据了，感觉更便捷。”他的班主任李彦杰定时集中采集学生体温数据，“我走到学生身边，通过蓝牙可以直接接收到手环信息，采集到学生体温数据。孩子们不用操作，不会因测温分心。”

丰台二中相关负责人介绍，学校每天会向区教委相关部门报告两个时间段的体温数据，家长也可下载APP，随时关注孩子体温，“每天会有老师关注手环的激活情况，如果长时间监测不到学生体温会调查原因。”

市教委表示，智能体温计（测温手环）比现有其他测温方式更具时效性，多部门可共享体温数据，实时预警与核实，排除潜在风险。

昨天，丰台、东城、西城、通州和大兴已开始为高三初三学生和返校返岗教职员工配发智能体温计，启动智能体温监测试点。其他区初高三师生将陆续配发。

“测温手环”并未代替传统检查，各校仍按照防疫要求，认真开展日常晨午检等防疫措施，加强防控，保障师生健康。