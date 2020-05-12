吴浩：武汉社区防控战场上的“排雷”专家

空荡荡的街道、戴口罩的面孔、被阻断的城际交通……2020年冬末春初的武汉，突遭新冠灾疫，犹如一座陷入休克之城，亟待拯救。

“2月6日下午，在接到国家卫健委紧急通知后，我乘高铁当晚抵达武汉。”5月10日，中央指导组防控组社区防控专家组组长、北京丰台区方庄社区卫生服务中心主任吴浩，在接受科技日报记者采访时回忆说。

细化战略打法

镜头一 2月6日深夜，酒店大堂。顾不上旅途劳顿，吴浩马上召集刚到的团队商讨战“疫”方案。

“不到现场发现不了问题，明早大家分头调研，摸清现状！”控制疫情迫在眉睫，望着当地人一张张愁苦焦虑的脸庞，吴浩心急如焚。

第二天，吴浩一行走访疫情严重的江岸区，包括当地疾控中心、相关社区卫生服务中心、小区居委会及指定隔离点，发现尽管武汉封城，但城内人们随意流动，有的社区居民不经体温测量便进出小区，更令人惊恐地是，超市里人满为患……

而且，那时当地的社区居委会主要精力都放在核对确诊患者和疑似患者的数字及服务上，未对社区采取管控，小区大门失守成普遍状态。

“战略打法上存在漏洞，须细化！”吴浩敏锐地指出。

吴浩认为，小区未封闭管理、生活垃圾没科学处理、社区网格化排查待加强等，都会导致病例数不断攀升，而无床可住的病人在社区自由流动，又会增加社区传播风险，导致恶性循环。取胜关键在于要完全控制住传染源，切断传播途径。

高效担当正确决策

镜头二 2月7日傍晚，微信工作群。吴浩正同到武汉13个区走访调研的社区防控小分队专家们密切交流。

“显然，社区内外‘行走的传染源’处处埋雷，是最大隐患。从战略上看，只有实行小区居家封闭管理，市民居家封控，逐户排查才有意义。要尽快以社区为单位，实现网格式管理，发挥党建引领组织党员干部下沉社区，发动人民战‘疫’，联防联控。”吴浩和盘托出解决思路，得到大家一致支持。

8日中午，各驻区小组再次发回现场社区防控调研情况，不容乐观。当即吴浩将问题电话报告中央指导组相关领导并提出建议，得到充分认可。下午，当地政府领导当即拍板，采纳吴浩的防控策略。

“坦率地讲，当时我是非常焦虑提出这个建议的，以至于自己痔疮都犯了。建议能否被采纳取决于领导决策，所以决策领导要有巨大担当，”吴浩对记者说，“毕竟武汉最初严防严控慢了半拍，不能拍着脑袋蛮干，下一步决策要正确，还要科学，具有可行性，否则贻误战机。那是基于我曾在2003年参加‘非典’防控，对流行性传染病学传播规律熟悉，并有长期基层组织对居民社区健康管理积累的经验，深思熟虑所为。”

地毯式精准“排雷”

镜头三 2月9日上午，蔡甸区跃进社区。只见二位网格员穿着防护服、戴着口罩及橡胶手套到居民区进行筛查，一个人手持喇叭宣传告示，一个人拿着体温计、登记簿……

按照吴浩的建议，武汉社区加强地毯式筛查“四类人员”的“排雷”力度，严格小区封闭管理，每个小区只留一个出入口，由物业和管片小组共同在岗把控，做到出入必测体温，对涉疫居家人员隔离管控，其他居民尽可能居家。同时，加强网格化管理，由各区组织部牵头组织和督导，抽调区机关干部和街乡干部组成下沉队伍进驻居委会。

一场精准阻断疫情传播的战役打响。其间，武汉超过3万名干部职工下沉社区严防严控。全市居民小区开始逐步落实真正意义上的封闭管理，形成一手收治、一手防控、两条战线包抄疫情的局面。到2月19日，历经10天严格的社区封闭管理，武汉市新增确诊病例降至千人内，实现医院“床等人”。

中国—世卫新冠肺炎联合专家考察组评价，中国采取了前所未有的公共卫生应对措施，在减缓疫情扩散蔓延、阻断病毒的人际传播方面取得明显效果。国内有专家指出：对武汉社区的封控，堪称书写中国特色教科书级精准战“疫”记。（本报记者 华 凌）