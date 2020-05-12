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“南丁格尔之灯”点亮抗疫战场

2020年05月12日08:41 来源：科技日报

　　5月12日是国际护士节，当年“南丁格尔之灯”给战场上的战士们带来温暖和希望，如今这些“提灯女神”们再次成为战“疫”主力军，他们用专业技能和极大的耐心和勇气，辅助医生治疗，帮助新冠肺炎患者康复。来自国家卫建委的数据显示，在4.26万名援鄂医疗队员中，护士达到2.86万名，占比近70%。

　　代表护士精神的南丁格尔已去世110年，随着大健康理念的深入人心，“南丁格尔之灯”照亮的范围也不断扩大，护理逐渐从医院向社区、家庭延伸，护理已渗透到每个人生命全周期的健康管理中。同时护理专业也向纵深发展，专科护士将成为专科领域的护理专家，从而推动护理水平的整体进步。

　　冲在疫情一线的“提灯女神”

　　“健康所系，性命相托……”每个护理专业毕业生都曾宣读过“南丁格尔誓言”。疫情期间，全国多地护理人员冲在战“疫”一线，用实际行动践行着“南丁格尔誓言”。

　　在江苏援鄂医疗队2820名队员中，有1800余个重症医生和护士，占医疗队的65%以上。他们扎在重症病区、ICU，与死神争抢生命。江苏省人民医院护理部护理感控科科长、江苏第六批援鄂医疗队护理总护士长宋瑾，依然清晰地记得在武汉的60个日日夜夜。

　　宋瑾带领的是一个150人、有重症救护经验的护士天团。“新冠肺炎患者与其他患者最大的不同是，突发疾病，且住院时没有家人陪护；心理负担重，情绪悲观，这需要护士严密细致地观察，采用个体化护理方案来帮助病人。”

　　“看着病人从卧位、到坐位、到双脚落地站起来的那一刻，我们自已都会感动到泪目，因为这一刻也有病人对我们的信任，有病人的配合与坚持，我们付出的再多也值得。”宋瑾说。

　　专科护士，让护理技术含量更高

　　“俗话说三分治疗，七分护理。”天津医学高等专科学校护理系主任薛梅教授表示，疫情期间，专科护士的重要性尤其明显。

　　为了改善病人的肺氧合效果，有利于痰液等分泌物引流，降低患者死亡率，宋瑾的护理团队发明了“三明治”翻身法，既减少了人力和时间，又保护了医务人员的安全。

　　“通过培养高技术含量专科护理人才，有助于提升护理的整体水平。”薛梅介绍，为了适应这一趋势，护理人才培养也开始发生变化，不仅有医学基础知识及打针、输液、喂药等护理基本技术的学习；还要进行专科护理技术学习，如伤口换药、深静脉穿刺、心电监护、ECOM的使用等。

　　“专科护士的培养，还需在护理岗位上不断提升，通过护理的继续教育，拿到专科护士证。目前ICU、急诊急救、肿瘤、血液净化、手术室专科护理是我国在‘十二五’期间首先启动的专科护士培养的五大领域。”薛梅介绍。

　　照亮病患，自己也需要被照亮

　　2019年底全国护士总数达到445万，比2018年增长35万，达到每千人口护士3名，也是近几年我国护士队伍数量增长最快的阶段。不过和欧美发达国家相比，我国护理人员缺口仍然很大，就是与邻国日本每千人口17.27名护士相比，也有很大差距。

　　与此同时，去年卫生部一项对全国696所三级医院护士流失率的调查结果显示，接受调查的三级医院平均护士流失率是5.8%，最高达到12%。

　　工作强度大、待遇低、职业不受尊重成为导致护士流失率较高的几大主要因素。一些受访护士表示：“提灯女神，也需要被‘照亮’。”

　　随着科技的进步，出现的一些护理机器人部分替代护士进行拍背、康复等事务性的工作，但对病人的全身心护理，特别是心理上的安慰关心，护士的作用无法替代。

　　国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红在疫情期间呼吁：“护士的工作是平凡的，更是神圣的，他们平凡的工作是在挽救每一个不平凡的生命，希望全社会都能够理解、爱护、支持这支队伍。”

(责编：许晓华、崔元苑)


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