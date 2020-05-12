风雨愈烈 愈要携手前行

纵观人类发展进程，人类发展史本身也是一部与病毒不断抗争的斗争史。天花、霍乱、黑死病、20世纪大流感，这些让人闻名色变的“不治之症”虽曾疯狂肆虐，人类都通过休戚与共的协力抗争最终战而胜之。2019年末这场突如其来的新冠病毒肺炎疫情，又一次让全人类领教了传染病这个自然界的可怕威胁。

世界卫生组织数据显示，截至5月11日，全球新冠肺炎累计确诊病例超过400万，累计死亡病例超27万。疫情不仅威胁全人类的生命安全和身体健康，更严重影响全球经济发展。国际货币基金组织预测，2020年全球经济将急剧收缩3%，远超2008年金融危机时期，将达到20世纪大萧条以来最差纪录。全球贸易预期增长-11%，全球供应链受到冲击，全球化进程严重受阻。

历史经验无数次证明，在陌生的病毒面前，没有哪个国家可以独善其身，正如习近平主席所说，唯有团结协作、携手应对，国际社会才能战胜疫情，维护人类共同家园。

中国是国际合作抗疫的受益者。作为最先受到疫情冲击的国家，中国成功抗疫与国际社会的帮助密不可分。在中国抗击疫情最艰难的时刻，正是来自友好国家那一批批物资捐赠和一句句声援慰问，正是来自海外华侨华人、外国企业、友好人士的捐款捐物，让我们感受到至暗时刻的暖心关怀。正是国际社会的帮助为中国打赢疫情防控阻击战筑起了一道坚固的外围堡垒。

中国也是国际合作抗疫的积极贡献者。国内抗疫形势甫有好转，中国即以实际行动支持其他国家疫情防控工作。中国各级政府和企业已向数十个国家和国际组织提供医疗防护物资援助，并支持友好国家在中国市场采购医疗物资。中国还向有需要的国家派出医疗专家团队，举行专家视频会议，分享疫情防控和诊疗方案，同世界各国共担抗疫重任，为全球疫情防控提供“中国经验”，做出“中国贡献”。

中国的“投桃报李”得到国际社会的广泛赞誉。多国国家元首和国际组织负责人发声表示感谢，盛赞中国“雪中送炭”。在意大利、西班牙等国，民众自发在中国使馆社交媒体发文下“刷屏”感谢。多国民众录制视频，绘制漫画，用独特的方式表达对中国的谢意，支持加强抗疫合作。

中国更是国际合作抗疫的坚定推动者。习近平主席出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会并发表讲话，呼吁坚决打好疫情防控全球阻击战，开展有效国际联防联控，积极支持世卫组织、二十国集团等国际组织发挥作用，加强国际宏观经济政策协调。向世界发出推动国际合作抗疫的“中国最强音”，彰显中国不畏大灾疫，胸怀大担当的宏伟气魄。

习近平主席的讲话在国际社会各界引发积极反响。各界人士纷纷表示，习近平主席提出的倡议对于加强全球抗疫协调合作，应对全球生产和需求的全面冲击，提振世界经济复苏士气具有重要意义。越来越多有识之士呼吁增强全球抗疫合作，同舟共济，共克时艰已成为国际社会各界的“主旋律”。联合国秘书长古特雷斯号召国际社会团结一致应对疫情，降低病毒的危害。多国领导人发声反对将疫情政治化，认为只有相互合作才能战胜疫情。多个国际科学组织表示全球协作是减缓新冠病毒在各地传播的必要条件。

病毒不分国界，唯有世界胜，才是真的胜，唯有世界各国紧密合作，共同抗疫，全人类才能尽快渡过难关，迎接美好的明天。

（作者为国际问题观察员）