中欧班列防疫物资专列从武汉开出

本报北京5月10日电 （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，5月9日上午10时，满载3500立方米、294.42吨国际合作防疫物资的75041次中欧班列，从中国铁路武汉局集团公司吴家山站开出，驶往塞尔维亚共和国首都贝尔格莱德，支援塞尔维亚及周边国家抗击新冠肺炎疫情。从“世界驰援武汉”到“武汉回报世界”，随着国内疫情防控形势持续好转和经济社会发展秩序加快恢复，中国为疫情防控国际合作作出越来越大的贡献。

此次从吴家山站开出的中欧班列专列，共装运50个集装箱，全部装载国际合作防疫物资，包括湖北等地生产制造的口罩、防护服、护目镜、医疗器械等。专列将从阿拉山口出境，预计18天后抵达贝尔格莱德。

为确保专列安全正点抵达，铁路部门加强协调联动，与海关等部门和相关企业密切配合，开辟绿色通道，精心做好货源、箱源、车源及劳动力组织，提高办理效率，实行“一站式”定制服务，确保防疫物资以最快速度发往目的地。