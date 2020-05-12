在家就医，困难群众享便利

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如何解决独居老人、行动不便患者的就医难题？新疆组建流动医疗队，采取“医师+护师+医保经办人员”模式，深入社区、乡镇，为困难群众上门服务。患者可先用药后付费，还可以咨询医保政策；有救护车跟随，如果遇到急需入院的患者，可以及时转运；由专家带队，结合患者病情选配各科精兵强将，保证诊疗效果。

新疆乌鲁木齐电池厂南院小区的金阿姨偏瘫卧床20多年，照顾他的老伴儿骨折手术后还未恢复好，前不久又崴了脚，子女也不在身边，这可愁坏了老两口。“您不用往医院跑啦，我们帮您联系流动医疗队，上门给您看病！”社区工作人员一番话解决了老两口的大难题。

在疫情防控中，独居老人、行动不便的患者就医面临一些现实难题。为帮助困难群众解决看病“最后一公里”的问题，从今年3月起，由新疆维吾尔自治区新冠肺炎疫情防控工作指挥部统筹，自治区卫健委、医保局等单位联合各级医院成立流动医疗队，深入社区（乡镇）开展上门服务。从4月6日起，新疆县以上公立医院每院保持1支流动医疗队，长期为困难群体提供就医服务。

据统计，截至5月10日，自治区39家大型三级综合医院和248家二级医疗机构采取“医师+护师+医保经办人员”模式，共组建1338支流动医疗队，累计上门服务困难群众78.6万人次。

先用药后付费

还能咨询政策

前不久，家住乌鲁木齐市科学院小区的蔡贵明老人家里来了一群穿白大褂的客人。新疆医科大学第五附属医院流动医疗队的专家来家里给他看病。老人今年99岁，身患多种慢性病，行动不便已经卧床很久了，“孩子们上班时只有保姆在照顾我，想去趟医院太困难了。”五附院全科医学科护士长杨荣给老人量了血压、测了血糖等，主任医师李霞根据病情给他调整了心脏病用药方案，又跟保姆交代了在家做心肺康复运动的要点。

乌鲁木齐市天山区新华南路片区管委会三桥社区56号院89岁的王桂芬老人，也享受到了自治区人民医院流动医疗队的上门医疗服务。流动医疗队还带去了老人常用的降压、扩血管等药物，随行的自治区医疗保障局事业发展中心工作人员石崴，将送达药物的明细登记在“药品给付确认表”上，由她和医生、患者三方签字后，向老人的女儿林英介绍说，“可以先用药后付费，家属可以随时到社区卫生服务中心刷医保卡缴费。也可以把医保卡交给医生带走，缴费完成后再送回来。”

自治区医保局信息中心副主任芮磊告诉记者，每个流动医疗队上门诊疗时都会随行一名医保工作人员，负责医保结算及医保政策解读。石崴记得有一位老人得知流动医疗队第二天要到家里给他诊疗，提前在一张纸上列了50个问题，除了与病情有关的之外全是咨询医保政策，“流动医疗队服务的对象老人、残疾人居多，这类人群了解政策的渠道相对较少。我们这样入户进行政策宣传还是很有必要的。”

自治区卫健委医政医管处副处长莫良介绍，流动医疗队上门服务按门诊医疗服务对待，按照统筹地区门诊保障政策结算。自付费用达到有关政策规定的困难群众可以向医保、民政、残联部门申请医疗救助、临时救助等服务。重点服务对象如需住院治疗的，医疗机构应开通绿色通道，缩短就诊、检查、住院等待时间。对不会使用微信、网络服务甚至不会呼叫120、使用电话预约的困难患者，医疗机构会登记注册，由首诊科室、主诊科室提供主动的随访服务。

发现危重患者

及时转运入院

4月初，乌鲁木齐市一位九旬老人李奶奶血压波动不稳，因老人体内植入了一枚支架以及心脏起搏器，家人对老人的病情有点担忧。4月7日，接到社区报送的消息后，五附院流动医疗队赶到，呼吸科医生努孜古丽·努斯来提检查后发现老人是矽肺患者，病情较重，建议尽快到医院做进一步诊疗。经过和医院沟通协商，预留床位后，医疗队用救护车将老人送到了医院。

按照规定，流动医疗队入户主要为疾病诊断清楚但没有能力去医疗机构就诊的患者提供救急、帮困医疗服务，应遵循安全、救急、必要的原则，选择适宜居家开展的医疗（护理）服务项目开展工作。

“上门诊疗服务是有一定范围的，要同时满足两个条件，”五附院副院长曹桂秋告诉记者，一是基层医疗卫生机构力所不能及的专科服务，二是适宜居家开展。“因为基层医疗卫生机构因为药品不全、基层医护人员水平有限等，可提供的诊疗行为相对单一，可以进行一些简单的测量检查，但是在调整治疗方案等方面就会受到限制；另外，在上门诊疗过程中发现的急危重症，受到医疗设备限制无法在家诊疗的，就得及时送到医院就诊。因为流动医疗队有救护车跟随，如果遇到急需入院的患者，可以及时帮家属进行患者的转运工作。”

目前，新疆各级医疗机构已全面恢复诊疗服务，大部分群众出门就医已不是难题，流动医疗队的服务对象重点转移到了行动不便、到定点医疗机构就诊确有困难的群众。莫良告诉记者，卫健部门和各流动医疗队将根据群众热线反映的就医诉求、医院长期随访的重病患者以及120急救中心联合各社区了解掌握的辖区内失能、长期卧床的困难患者信息，上门诊疗。

专家带队上门

保障诊疗效果

“闻姐，一附院的专家来啦！”新疆医科大学流动医疗队到商运司社区进行上门诊疗时，社区第一书记冯燕玲走在前面敲开了患者家门，热情招呼着。按照规定，所有流动医疗队上门诊疗前都要在社区警务站进行报备，入户时需社区工作人员陪同。

“这个规定主要是为了保障医护人员的安全，规避化解风险。”莫良说，风险主要来自两方面，一是感染，二是人身伤害。针对可能的风险，卫健委要求流动医疗队（护理专业团队）入户居家服务时加强医疗风险评估，“服务主体应加强组织与管理，明确服务项目及医护人员资质。要做好服务对象登记，建立门诊（入户）病历。严格遵守各项规章制度和操作常规，做好个人防护，避免交叉感染，落实医疗废弃物管理责任。各医疗机构还要完善派出管理制度，加强与社区的合作，对服务对象家庭及环境进行评估，并在社区警务站报备，确保医务人员安全。”

五附院在流动医疗队的成员构成上采取“高配”，“科主任、医疗组组长等专家带队，以经验丰富的慢性病专业或全科医生为主，并结合患者病情选配各科精兵强将，为的就是在诊疗过程中尽量减少失误，在出现突发难题时有最大的把握做好诊疗。”曹桂秋说，据她了解，这也是目前各级医院派出流动医疗队时的通行做法，很多医院的副院长、科主任都参与到了这项工作中。

“最重要的一点是我们要对上门诊疗‘能做什么、适合做什么’有一个清晰的认识，居家做不了的诊疗项目一定要建议患者入院诊疗。另外，医护人员要对药品是否会产生过敏等副作用有个预判。一旦发生这种情况，要如何操作，这些都要做好预案。”曹桂秋表示，这样才能在最大程度化解诊疗风险。

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 12 版）