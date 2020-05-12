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厦门大学上好疫情防控“思政大课”

为战疫贡献青春力量

本报记者  张  烁

2020年05月12日08:39 来源：人民网－人民日报

4月27日，一场特殊的报告会在厦门大学外文学院“云端”举行。屏幕里，厦门大学附属翔安医院援鄂医疗队的6名一线医务人员和家属，讲述着在武汉疫情防控一线的感人故事。

“感动”“自豪”“向他们学习”……讨论群里跳动着大家的感受。“我好几次红了眼眶，为他们自请‘逆行’的坚决，为他们在一线奋战的辛苦。我马上就要踏入社会了，报告教会我要牢记初心使命，在国家需要时迎难而上！”2017级硕士研究生第一党支部肖宁双说。

学生不在校的日子里，怎样上好疫情防控这堂“思政大课”？厦门大学决定积极发挥哲学社会科学作用，让师生定心、暖心、增强信心。

疫情发生时，厦大海洋与地球学院2018级本科生刘舒薇正在武汉，手机里不断涌出各种信息，一边是离汉通道暂时关闭，不知何时开放；一边是身边的病例出现……“我当时不知该怎么办。这时候，我看到了学校推送给我的专题讲座《突发性公共事件下的自我心理平衡》，听了讲座才明白，我这种感觉叫‘应激反应’，也知道这种负面情绪可以调节。”刘舒薇说。

讲座由厦门大学心理咨询与教育中心副教授祝婧媛主讲。“科学应对突发疫情，既需要医学的手段，也需要心理学的方法。”祝婧媛的声音舒缓而平和，她指导遇到问题的孩子们“化恐惧为力量”，维护心理平衡。

刘舒薇振作起来，主动加入学院微信公众号的战疫宣传，参与策划“心理防疫”“祝福武汉”等线上暖心活动，既为同学们服务，也为自己加油鼓劲。

这场讲座是厦门大学“疫情防控的历史回望与现实观察”专题系列讲座中的一场。“学校组织不同领域的专家学者讲座，力图体现科学普及和价值引领相融合、教育作用和社会效果相统一。”厦门大学有关负责人说。

《突发公共卫生事件的应急处置》《疾病可以改变历史么？——从武汉新型冠状病毒感染的肺炎流行说起》《疫情影响下中国旅游经济恢复与运行》……17位学者陆续线上开讲，涵盖了公共卫生、哲学、马克思主义理论、经济学、社会学、历史学、政治学、心理学等多个领域，查史实摆现实，谈数据讲案例，科学逻辑和历史逻辑相结合，正对学生“口味”。

“我听完讲座后，对疫情有了更多了解。”“越是危急时刻，越感到知识就是力量！”“我也要加入战疫队伍！”……系列讲座上线以来，厦大本校学生的访问学习量就已达44万余次，讨论区留言6万多条。

家住湖北十堰的航空航天学院2019级硕士生刘祥福，喜欢拉着当中医的父亲一起听讲座。“在预防疾病问题上，要辩证地看待中医，懂了这些常识，就能更好发挥中医药的作用。”父子俩就《中医防病治病的目标》一讲，讨论得热火朝天。

疫情期间，刘祥福还自愿加入当地居民的“菜篮子保障活动”，为不能出门的居民运送瓜果蔬菜。“开始每次出门都担心，特别是遇到救护车，紧张害怕。在讲座中，老师科普了很多疫情防控知识，教给我们怎么做好自我防护，我内心就越来越淡定。”刘祥福说。

和身在湖北的1200多位同学一样，厦大2017级硕士生孔洋波收到了来自学校的“暖心礼包”——10个口罩，以及来自学校党委书记、校长的一封信。“疫情发生以来，我看到火神山、雷神山医院火速建好，一批批医护人员义无反顾驰援武汉，社会各界拧成一股绳。魏敏教授在讲座中解读中国的制度优势，让我深有感触，党和国家始终是把人民群众生命安全和身体健康放在第一位的！”孔洋波说。

据了解，厦大将系列讲座与学生课程学习贯通，允许学生根据实际在线学习时长申请认定全校性选修课学分。

“疫情期间，厦门大学开发各种资源，调节学生情绪，引导他们为战疫贡献青春力量，进行了一次生动的‘课程思政’实践。”有专家指出。

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 16 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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