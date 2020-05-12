以科学和团结精神抗击疫情

欧盟和中国应当携手合作抗击疫情，协助所有国家阻止疫情蔓延

在新冠肺炎疫情全球蔓延的紧要关头，全世界应携手寻求解决方案。

流行病学规律告诉我们，人类面对新冠肺炎的暴发需要一个必要的认知过程，政府应对策略的形成也需要时间。随着时间的推移，流行病学将能够进行追溯性研究。要探寻真相，就要靠科学。

全世界已经花了很多时间去了解新冠肺炎，现在最需要保证相关信息的交流顺畅。目前，欧洲疫情形势严峻，必须加强借鉴中国、韩国等亚洲国家的成功经验，并根据欧洲社会情况变通实施。同样，欧洲社会应对新冠肺炎疫情的创新举措也值得世界参考，用来预防今后可能的疫情风险。

欧盟和中国应当携手合作抗击疫情，协助所有国家阻止疫情蔓延。无论是法国向武汉支援防疫物资，还是中国援助法国大批口罩等，一切有利于阻止疫情蔓延的互助行为，都是顺应合作大势之举。中国还向其他国家派出多个抗疫医疗专家组，并且给欧洲最需要帮助的国家运送了大量医疗防护物资。应对疫情挑战，欧盟也在各成员国建立了医疗防护物资救援储备。这些国际合作为有效抗击疫情提供了支持。

针对疫情对全球经济和制造业造成的影响，各国需要通过更多协同合作来应对。全球产业链不会同时全部停止，也难同时全部重新启动，因此需要全球层面的协调。在中国，制造业正在复苏，这是好消息。但是，全球消费，尤其是中国以外的消费尚未完全重启。各国发布的本国计划远远不足以刺激全球经济复苏。应对疫情造成的经济冲击，需要国际宏观经济政策协调，在更加团结、弱化逐利、禁止投机的基础上恢复全球产业链。这对确保新能源以及生态转型等新兴产业的投资和发展尤其重要。

经济复苏期间，合作比竞争更为明智。作为制造业强大的经济体，中国和欧盟积极推动的中欧投资协定在疫情期间更受世人关注。双方有关合作表明，完善经济全球化是可以实现的，这既符合习近平主席在世界经济论坛2017年年会开幕式讲话中所指明的方向，也顺应冯德莱恩所领导的欧盟委员会新团队的工业和生态转型的愿望。

在宏观经济层面，二十国集团成员已进行必要协调，各方吸取了应对2008年国际金融危机的经验，迅速确定5万亿美元经济支持计划。在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习近平主席呼吁二十国集团成员采取共同举措，减免关税、取消壁垒、畅通贸易，这对维护国际贸易至关重要。法国总统马克龙强调了如何帮助经济脆弱国家，如何继续维护环境与生物多样性和绿色经济发展。在微观经济层面，鼓励国家和企业在创新经济中相互学习，挖掘地区经济创新业态的举措亟待加强。

疫情当前，让我们以科学和团结精神携手抗击疫情。

（作者为法国“桥”智库主席，中文名周瑞）

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 03 版）