“我们对中国经济充满信心”

当前，中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，国内疫情防控取得重大战略成果，生产生活秩序加快恢复。在一系列稳外资政策作用下，在华外资企业复工复产加快、大项目建设稳步推进。接受本报记者采访的外企高管和业内专家认为，中国营商环境持续向好，外资企业在华生产经营逐步走向正常，对中国经济的发展前景充满信心。

“顺利复工复产更加坚定了我们扎根中国，深耕中国市场，在华长期健康稳定发展的决心”

在华外资企业在做好疫情防护的前提下，陆续复工复产。

美国高通公司中国区董事长孟樸表示：“过去几周来，中国国内信息通信产业基本都已复工复产。我们分期分批有序安排员工轮流回到办公室工作。高通总部参考和借鉴我们在中国的做法，开始规划全球各地员工返回办公室工作事宜。”孟樸说，高通在华发展的信心不会动摇，对中国合作伙伴的支持不会减少。“我们将抓住5G发展机遇，进一步深化与中国伙伴的合作。”

日本松下电器中国东北亚公司总裁本间哲朗表示，从3月17日开始，松下在华工厂的生产已恢复正常水平，复工员工无一人感染。“作为改革开放之初进入中国的第一批外资企业，松下见证了中国改革开放的发展进程。在抗击疫情期间，我们看到了中国政府高效的管理和决策能力，以及对企业的支持。中国经济展现出的巨大韧性，特别是中国市场消费潜力的逐步释放，让我们对中国经济充满信心。”

“我们充分感受到中国各地政府对企业复工复产的帮扶政策。”瑞典企业医科达中国区总裁龚安明指出，中国营商环境不断优化。“顺利复工复产更加坚定了我们扎根中国，深耕中国市场，在华长期健康稳定发展的决心。”

日本企业野村证券也已恢复在华经营活动。野村控股中国委员会主席、野村证券执行副社长饭山俊康说，野村证券3月在上海设立首家证券营业部，成为近年来新设外资控股券商成立的首家营业部，人员招聘正在进行中。“中国根据各地情况，分期分批恢复生产活动，把疫情反弹的风险降到最低。中国复工复产的经验，对世界各国也有宝贵的参考价值。”

“中国在全球范围内率先复工复产，展现出的经济韧性为全球产业链供应链的复苏提供了重要动力”

中国是世界上唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家，拥有产业配套、基础设施、人力资源等方面的综合竞争优势和巨大且不断增长的市场规模。受访外企认为，中国全产业链优势明显，对维护世界产业链供应链稳定具有重要作用。

医科达在欧洲工厂的生产受到疫情很大影响。如今，医科达总部把欧洲工厂的生产任务分配至中国工厂，确保其放疗设备在全球市场的持续供应。“3月，我们在北京的工厂接到医用直线加速器的全球订单量同比增长100%。”龚安明说，全球最为领先的核磁共振加速器的核心部件也源源不断地从北京工厂向全球供货。“在中国设立工厂，是正确的选择！”

“全球产业链供应链格局是各经济体要素成本、产业配套、基础设施、人才特点等综合因素作用的结果，是各国企业多年来共同努力、共同选择的结果。”孟樸认为，信息通信产业分工高度国际化，需要全球产业链供应链紧密协作。“在中国，高通开展业务已超过20年，我们与运营商的合作已密不可分。中国在全球范围内率先复工复产，展现出的经济韧性为全球产业链供应链的复苏提供了重要动力。”

在本间哲朗看来，中国在5G、人工智能、物联网等技术创新方面领先世界，同时具有强大的国内市场需求、开放的营商环境以及优秀的人才资源，中国“世界工厂”的地位无可替代。“作为全球重要的产业链供应链环节，中国快速复工复产为全球经济带来正面效应。”

“全球产业链供应链的修复，需要依靠全球合作和坚持全球化发展。”默克生命科学中国区董事总经理史蒂夫·维尔芒特表示：“中国是默克的战略市场和重要的增长引擎。我们对中国市场有信心，将继续深耕中国。”

“‘立足中国，服务中国’依然是绝大多数在华外资企业的首要策略”

疫情后如何保障全球产业链供应链畅通，是各国面临的一大挑战。

“全球产业链供应链已深度融合。此次疫情让高通愈发感受到全球合作对行业的重要性。”孟樸认为，信息通信和半导体行业全球化特性显著。“我们应该做全球合作的积极推动者。”

“我们对中国市场的信心，不仅来源于疫情催生的新的消费增长点，还来自中国经济趋稳向好、中高端消费群体规模持续扩大的长期趋势，以及中国继续扩大开放的承诺。”龚安明说。

中国社会科学院世界经济与政治研究所国际投资研究室研究员张金杰认为，通过经济全球化建立起来的国际分工体系，有其历史必然性与合理性。中国在全球产业链供应链中具有独特优势，“中国拥有全球最完整的产业体系和不断增强的科技创新能力。对华投资是绝大多数跨国公司的理性选择”。

华南美国商会3月底发布的报告显示，受访企业未来三年在华再投资意愿依然强烈，近七成企业计划2020年在华再投资。“‘立足中国，服务中国’依然是绝大多数在华外资企业的首要策略。”华南美国商会会长哈利·赛亚丁说。

（本报北京、东京5月11日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 03 版）