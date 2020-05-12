去年以来189人因杀医伤医等被判刑

本报北京5月11日电 （记者徐隽）5月11日，最高人民法院发布8件人民法院依法惩处涉医犯罪典型案例。其中包括：员明军故意杀人案（甘肃兰州杀医案）、孙文斌故意杀人案（北京民航总医院杀医案）、柯金山寻衅滋事案（疫情期间案件）、李苏颖寻衅滋事案（疫情期间案件）等。

最高法相关负责人介绍，近年来，最高人民法院会同有关部门出台《关于依法惩处涉医违法犯罪维护正常医疗秩序的意见》，在全国范围内开展严厉打击涉医违法犯罪专项行动，取得良好效果。在审判工作中，人民法院始终充分发挥刑事审判职能，坚持对涉医犯罪依法从严惩处、及时审判。自2019年至今年4月，人民法院共计一审审结杀医、伤医、严重扰乱医疗机构秩序等涉医犯罪案件159件，判决生效189人。

据了解，去年底以来，一些地方相继发生暴力杀医、伤医等涉医违法犯罪，造成恶劣社会影响。在疫情防控工作中，医务人员不顾自身安危，奋战在抗疫第一线。但个别地区却发生了撕扯医生防护服，殴打、挟持医务人员等案件。为在疫情防控期间进一步维护医疗秩序、保障医务人员安全，最高人民法院会同相关部门于今年2月8日发布了《关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控期间保障医务人员安全维护良好医疗秩序的通知》。近日，最高人民法院相关部门从全国法院范围内收集、整理了8件2019年以来人民法院审结的涉医犯罪典型案例，予以公布。这些案例从多个角度阐述了人民法院对涉医犯罪“零容忍”的态度和立场，体现了人民法院服务保障医疗卫生事业健康发展、服务保障民生的责任和使命。

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 08 版）