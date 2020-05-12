本报北京5月11日电 （记者王珂）记者在商务部日前举行的网上例行新闻发布会上获悉：根据商务部统计，3月1日—5月6日，中国通过市场化采购方式，已经向194个国家和地区出口了防疫物资。其中77个国家和地区政府、6个国际组织通过官方渠道与我签署了216批次医疗物资商业采购合同；71个国家和地区政府、8个国际组织正与我国企业开展128批次商业采购洽谈。根据海关统计，自4月1日以来，我国防疫物资出口呈明显增长态势。

商务部新闻发言人高峰说，防疫物资出口渠道完全畅通。商务部将继续会同医疗物资出口机制成员单位和地方，认真履职、严格监管，切实把住防疫物资市场和出口质量关，为更有效支持国际社会抗击疫情做出贡献。

据了解，截至5月6日，中国药监局公布的取得我国医疗器械产品注册证书的生产企业3773家。商务部、市场监管总局指导中国医药保健品进出口商会审核确认并发布了6批次共347家取得国外标准认证或注册的生产企业清单。

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 06 版）