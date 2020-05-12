白衣天使，用爱点亮生命之光

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5月12日是国际护士节，今年我国护士节主题为“致敬护士队伍，携手战胜疫情”。护士是一个神圣的职业，被称为“白衣天使”。面对新冠肺炎疫情，全国2.86万名护士挺身而出，奔向武汉，驰援湖北，日夜奋战在护理患者第一线。他们白衣执甲、护佑生命，用暖心的陪伴、精神的支持、周到的护理点亮生命之光，谱写出一曲曲感天动地的生命之歌。

逆行路上最美背影

“陪伴，就是对病人的鼓励”

逆行，逆行！驰援，驰援！广大医护人员闻令而动、勇往直前，留下了一道道“最美背影”。

据统计，全国各地和军队系统4.26万名医务人员驰援湖北，其中护士占医疗队总人数近70%。1.4万名护士为重症患者护理，他们中的大多数是“90后”甚至“00后”。

1月28日下午4点，从信阳开往长沙的K457次列车驶入湖北孝感站。空荡荡的站台上，只有湖北航天医院普外科护士梅定一个人的身影。原本在疫情防控期间不在该站停靠的火车，破例为一名护士在孝感站停车开门一分钟。当时，她心中只有一个信念：“我是一名护士，救死扶伤是我的天职！”

“不是英雄的妹妹，是英雄兄妹。”一句网友的评论，让人们对杜富国、杜富佳兄妹肃然起敬。经多次请战终获批准后，贵州省湄潭县人民医院急诊科护士杜富佳赶赴武汉，在武汉大学人民医院东院重症病房执行抢救护理任务。杜富佳说：“哥哥的英雄精神，一直鼓舞着我。”3月25日，杜富佳返回贵阳，30多天的抗疫经历让她终生难忘。

武汉大学中南医院是这场战疫的主战场之一。急救中心护士郭琴在护理病人时不幸感染新冠病毒。她说：“我不是英雄，但也绝不当逃兵。”经过治疗，恢复健康的她主动重返隔离病区，穿上熟悉的防护隔离装备。在自己躺过的病床前，郭琴护理着病人。她说：“陪伴，就是对病人的鼓励”。

2月28日下午，武汉雷神山医院B3办公区，一场简单而特别的“战地婚礼”在这里举行。新郎叫于景海，肝移植监护室护士；新娘叫周玲亿，消化科护士。他们都是上海交通大学医学院附属仁济医院的“95后”。二人原定于2月28日举办婚礼。因为驰援武汉，他们果断取消了婚礼。上海第八批支援湖北医疗队决定：在雷神山医院，如期为他们举办婚礼。没有西装和婚纱，冲锋衣就是最美的礼服。

两次请战，24岁的佘沙成为四川第三批支援湖北医疗队中年龄最小的队员。汶川地震时，她是受援者；武汉战疫，她是驰援者。作为一名汶川人，佘沙说：“汶川地震时，全国各省区市都来援助我们，现在我也用同样的行动报答人民。”

1997年出生的刘金鹏是北大医疗队最小的队员，也是一名男护士。在病房里，他平均每天要护理15名患者。2月4日，在病房度过生日的他说：“我今年23岁，武汉的经历让我的青春更有意义！”

4月6日，山东省第一批支援湖北医疗队员、山东大学齐鲁医院呼吸与危重症医学科主管护师张静静突发心脏骤停，离开人世。期待着“再回黄冈这个家里感受春暖花开”的她，就这样静静地走了。网友留言哀悼：“她是暗夜里的一束光，牺牲了自己，照亮了别人……”

人文关怀如同良药

“用心，隔着防护服也能传递爱”

北京协和医疗队护理团队负责人孙红虽然有20年的重症护理经验，但同时面对大量危重病人，还是感到压力巨大。她说：“危重患者病情变化快，护理难度很大，需要护理团队与医生紧密配合。”为此，医疗队实行“一对一”护理，每个病人都有一套护理方案。

北京大学第一医院大外科护士长王玉英说，护士主要承担患者的基础护理、专科护理、心理护理和生活护理，用两个词来说，就是“专业”和“全能”。

在同济医院中法新城院区隔离病房内，一名机械通气的危重症患者，让中日友好医院肺移植科副护士长孙菁印象深刻。每次操作除了有医生、呼吸治疗师的参与，还需要5名护理人员全程参与。患者身上插了10多根管子，每一根管子都是生命通道。当转运病人时，除了保证管路安全之外，更要保护各种仪器设备正常运转。看似简单的护理操作，背后凝聚了大量的专业技能。

70多岁的李爷爷是坐着轮椅来到病房的。北京大学人民医院护理部主任王泠把他从轮椅上抬到病床上并进行护理。由于担心感染，护理人员需要定时为李爷爷更换纸尿裤，清除坏死组织，清疮换药等，每次李爷爷都满怀歉意：“给你们添麻烦了，真的不好意思。”

北京协和医院护理部主任吴欣娟说，在一个陌生的环境里，很多患者都会感到焦虑、恐惧、无助。医护人员的人文关怀和精神支持就像一剂良药，能够帮助患者树立战胜疾病的信心和力量。

军队支援湖北医疗队队员、火神山医院护理部副主任宋彩萍说：“防护服是冰冷的，但我们的心是热乎的。用心，隔着防护服也能传递爱。”

在重症隔离病房内，护士的另一个身份是护工、清洁工、送餐员。只要病人需要，什么活都可以干。一个动作，一个眼神，都是爱的表达。北大医疗队护士于淼发现一位老奶奶需要使用无创呼吸机，但特别不配合。于淼帮她梳好头发，在头顶给她梳了一个小辫子。慢慢地，老奶奶变得很安静了，开始接受无创呼吸机，并向于淼竖起大拇指。

“90后”陈盈盈是中国中医科学院西苑医院肺病科护士，也是首批支援湖北中医医疗队队员。她是科研护士，主要工作是将患者症状评分和舌苔采集上传，帮助医生正确辨证论治。她像对待亲人一样对待患者，每一个症状都不遗漏，每一个细节都要询问清楚。

中医护理是护理工作的一大亮点。护士依据医生的辨证分型，为患者制定个性化的照护方案。在金银潭医院南一病区，中国中医科学院广安门医院护理部副主任郭敬将穴位按摩、耳穴贴压等疗法引进隔离病房，患者症状改善效果明显。一位患者说：“每天清晨，我最喜欢中医护士用甜美的声音向我们问好。见到他们，美好的一天就开始了。”

负重前行赢得尊重

“坚持，用智慧和汗水与病魔抗争”

近日，长沙一家火锅店的暖心一幕感动了许多网友。南华大学附属长沙中心医院4名支援湖北护士去吃火锅，聊起在武汉金银潭医院的工作经历。等吃完准备买单时，被告知已有人替他们结账，并留下一张小纸条：“你们的负重前行，换来我们的岁月静好，谢谢你们！”通过监控，几名护士发现是一名女孩买的单。有网友说：“她替我们做了想做的事！”

1月30日是北大医疗队护士王颖的28岁生日。听说是医疗队买蛋糕，店方立刻送货，由于封路，师傅步行加骑行6公里将蛋糕送到，却分文未取。酒店餐厅还为王颖准备了长寿面。她悄悄抹去眼泪感叹：“武汉人，真美！”

北京大学第一医院重症医学科护士李佳辰结束第一个夜班时，收到了妈妈发来的微信：“闺女，坚持，用智慧和汗水与病魔抗争。”此时，正是武汉的凌晨3点。李佳辰的妈妈也是一名护士，17年前战斗在抗击非典第一线。如今，女儿同妈妈一样，肩负起救死扶伤的神圣使命。

在防护服上写下儿子的名字，31岁的刘晓萌觉得有一股强大的力量支撑着她。刘晓萌是天津市武清区中医医院的主管护师，也是天津首批支援湖北医疗队成员。她用马克笔在防护服上写下“刘润贤妈妈”。她对儿子说：“妈妈特意把你的名字写在防护服上。等你长大了，希望你会为此感到光荣。妈妈在武汉战斗，你也以另一种方式参与了。”

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，2019年底，全国护士总数已达到445万人，比2018年增长35万。在人数不断增多的同时，护士的能力水平和专业素质也不断提升。在这次新冠肺炎救治特别是重症患者的救治工作中，强有力的专业护士力量对提高治愈率、降低病亡率发挥了重要作用。

国家卫生健康委、国家中医药管理局近日联合发布通知要求，要进一步关心爱护护士队伍，营造尊重护士、爱护护士的良好社会氛围。

郭燕红表示，护士的工作既能“顶天”，更能“立地”。他们在技术上精益求精，不断满足人民群众的健康需求。希望全社会都能够理解和支持护士！

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 06 版）