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人民时评：致敬新时代最可爱的人

李红梅

2020年05月12日08:38 来源：人民网－人民日报

“新冠肺炎疫情发生后，广大护士义无反顾、逆行出征，白衣执甲、不负重托，英勇无畏冲向国内国外疫情防控斗争第一线”。在国际护士节到来之际，习近平总书记代表党中央，向全国广大护士致以节日的祝贺和诚挚的慰问，充分肯定其为打赢中国疫情防控阻击战、保障各国人民生命安全和身体健康作出重要贡献，用实际行动践行了敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高精神。

去时风雪，归来花开。医务工作者越过了冬天，在春天从战场凯旋。国家卫健委的统计数据显示，到湖北参加抗疫战斗的援鄂医疗队员达4.26万名，其中护士2.86万名，占了近70%；“80后”“90后”占护士总数的90%；女性护士有2.53万名，占援鄂护士总数的近九成。在疫情防控阻击战中，护士们用专业的护理技术配合医生工作，执行抽血、咽拭子采样、输液、维护穿刺管路、监测设备、床旁透析等医嘱，完成拍背、翻身、搬运物资、24小时护理重症患者等繁重琐碎的工作。在护理躯体病痛的同时，他们还给患者心理支持，舒缓压力，帮助患者树立战胜疾病的信心，为提高患者治愈率、降低病亡率付出了大量努力。“90后”“95后”年轻女护士冲锋陷阵，用柔弱的身躯扛起了抗疫的重任，用青春和汗水在抗疫中留下不可磨灭的功绩。

不久前，多名医务工作者获颁第二十四届“中国青年五四奖章”。大疫如大考，经受住考验的医务工作者，是我们心中的英雄，值得全社会的尊重和爱护。对待归来的医务工作者，各地在多个方面给予关爱。广东多个城市启动“绿色通道”，赴湖北编外医疗人员火线入编；安徽对在疫情防控中作出突出贡献并获得国家表彰的7名同志直接认定高一级职称；多地授予援鄂优秀医务工作者“五一劳动奖章”“五四奖章”等荣誉；湖北、山东、北京等地出台政策，优先保障抗击疫情一线医务工作者子女升学；等等。这些倾斜和照顾政策对护士来说，意义重大。

护理工作是卫生健康事业的重要组成部分。多年来，我国一直在努力培养和发展护士队伍，2019年底，全国护士总数达到445万人。护士的能力水平和专业素质也在不断提升，在疫情防控中发挥出重要作用。广大护士与医生有效协作，提高了治愈率，降低了病亡率。今天，随着老龄化加快、慢性病人数量增加，人们对护理的需求更加多元、多样化。住院时，人们需要护士进行专业护理；居家时，老人希望护士上门指导服药、量血压、测血糖、输液、进行生活护理等；一些患者去医院看病也希望护士全程陪同。目前，一些地方着手探索开展家庭护理、上门护理服务，培训护士更多专科护理技能，拓展身心整体护理理念，以期更加贴合人们的需求。我国长期护理保险已在多个城市开展试点，一些商业健康保险也瞄准人们的护理需求。未来，护理服务大有可为，将成为人们健康生活不可或缺的一部分。

在抗击疫情的严峻斗争中，广大医务工作者坚韧不拔、顽强拼搏、无私奉献，展现了医者仁心的崇高精神，展现了新时代医务工作者的良好形象，感动了中国，感动了世界。让我们一起致敬“新时代最可爱的人”，给护士群体更多的关爱，营造更为宽松友好的执业环境，让可爱可敬的护士们更好为健康中国建设添砖加瓦，为提高人民群众的健康水平助力。

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 05 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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