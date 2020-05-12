各地各部门积极推进应急能力建设

新华社北京5月11日电 今年5月12日是我国第12个全国防灾减灾日，5月9日至15日为防灾减灾宣传周。为加强基层应急能力建设，国家减灾委员会办公室、应急管理部4月份下发通知，部署各地各有关部门认真组织开展各项活动，推进应急能力建设。

各地因地制宜开展各类应急演练活动，完善应对各类灾害事故应急指挥机制。上海市举行应急救灾物资保障演练。山东省济南市开展社区燃气泄漏事故应急演练，利用社区应急救援站智慧城市应急云平台，有效提高事故情况上报、设备抢修和人员疏散抢救工作效率。

各地各有关部门通过网络公开课、新媒体直播、在线访谈等多种形式，面向社会公众普及各类灾害事故知识和防范应对基本技能。北京市开展全市“云上学安全”活动，提升市民特别是中小学生安全意识和应急能力。

各地各有关部门将防灾减灾救灾与基层社会治理、公共服务等有机结合，注意加强灾害风险网格化管理，提高网格员识别灾害风险隐患的能力。河北省积极指导基层实行常态化、制度化隐患排查，支持引导社区居民和社会力量广泛参与灾害事故隐患排查治理活动。山西在全省组织开展专家技术服务进社区活动，深入开展防灾减灾救灾知识和应急救援技能专题讲座。