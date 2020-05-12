美国副总统彭斯未来数日将避免与他人近距离接触

多家美国媒体10日援引白宫官员的话报道说，因其新闻秘书8日确诊感染新冠病毒，副总统彭斯将在未来数日内避免与其他人近距离接触。

不过美媒同时称，这不等于彭斯自我隔离，他的工作安排并未受到限制。彭斯发言人奥马利10日表示，彭斯每日新冠病毒检测结果均呈阴性，目前不处于隔离状态，将继续听从白宫医生团队建议，并计划11日在白宫工作。

彭斯的新闻秘书凯蒂·米勒8日确诊感染新冠病毒。此前一天，一名在白宫为总统特朗普及其家庭服务的美国海军现役人员新冠病毒检测结果呈阳性。

另据美媒披露，负责保护总统、副总统及其他政要的美国国土安全部特工处目前至少有11人感染新冠病毒尚未康复，约60人正在自我隔离。

白宫疫情应对工作组3名关键成员——国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇、疾病控制和预防中心主任罗伯特·雷德菲尔德、食品和药物管理局局长斯蒂芬·哈恩因在白宫接触新冠病毒感染者，目前均处于为期14天的自我隔离状态。他们预计本周将通过视频会议在参议院听证会上作证。（据新华社 记者徐剑梅 邓仙来）