北京已连续25天实现“双零”增长

在昨天下午的发布会上，北京市委宣传部副部长徐和建表示，5月10日，北京无新增报告新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者，治愈出院病例3例。在院治疗病例降至16例。全市已连续25天实现境外输入和本地确诊病例“双零”增长。

徐和建表示，首都疫情防控工作持续稳定，向好态势得到进一步巩固，但我们仍要清醒地看到，当前境外疫情暴发增长态势仍在持续，近期国内个别地区连续出现散发聚集性病例，疫情反弹的风险始终存在，首都疫情防控必须时刻紧绷弦、不松劲，严密防控疫情反弹。要坚持依法防控、科学防控、精准防控、联防联控、群防群控、常态防控，全面落实外防输入、内防反弹的总体策略，坚持及时发现、快速处置、精准管控、有效救治，有力保障人民群众生命安全和身体健康，有力保障首都经济社会秩序加快全面恢复，有力保障全国两会如期、安全、顺利召开。

徐和建指出，全市要按照相关技术指南，在落实防控措施前提下，做好医疗机构、商场、超市、宾馆、餐馆、养老机构、校园、社区等重点场所、重点机构的疫情防控，指导老年人、儿童、孕产妇、残疾人、严重慢病患者等重点群体做好个人防护，并开展心理疏导、关爱、帮扶工作。

昨天北京84000多名初三学生平稳顺利开学，徐和建表示，一切前提是防疫第一，要坚持健康第一、安全至上的要求不降低，落实学校主体责任，加强校园防疫管理，确保校园开学工作安全、平稳、有序。实行学生、教职员工健康情况日报告、零报告制度，做好健康提示、健康管理、教室通风消毒等工作，落实晨、午体温检测，做好因病缺课（勤）病因追查和登记等防控措施。(记者 蒋若静 李泽伟)