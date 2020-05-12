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武汉新增确诊病例均来自同一个小区

因小区封控管理不力 街道干部被免职

2020年05月12日08:26 来源：北京青年报

5月11日早晨，武汉市卫健委发布通报称，武汉市5月10日新增新冠肺炎确诊病例5例。此前一天，武汉市出现了1例新增新冠肺炎确诊病例，而这6例确诊病例均来自武汉东西湖区长青街三民小区。

另据新华社报道，武汉市东西湖区委11日发布通报说，因辖区内长青街三民小区封控管理不力，近日出现多例新冠肺炎确诊病例，中共东西湖区委决定，免去张宇新同志中共东西湖区委长青街工委书记、委员职务。

据武汉市卫健委介绍，首例病例患者居住小区曾有20例确诊病例，经组织专家对各种因素排查分析，其病因应主要来源于既往社区感染。

北京青年报记者5月11日了解到，三民小区已经在11日凌晨开始实施14天的封闭管理，目前居民已不能随意进出。

据了解，三民小区所在的三民社区共有居民约5000人，小区附近一家商户告诉北青报记者，该小区因为属于老式社区，居民中老年人和租客比较多。负责三民小区物业管理的武汉长青红色物业管理有限公司工作人员5月11日告诉北青报记者，因为出现新冠肺炎确诊病例，小区目前已开始实施隔离。“11日凌晨4点多我们得到的通知，小区要暂时隔离14天，居民是不让进出的，如果有什么需要可以联系社区工作人员，我们都留了电话。”三民社区一名工作人员表示。

另据湖北省卫健委消息，按照国家新冠肺炎疫情分区分级标准，经组织专家评估，已将武汉市东西湖区风险等级由低风险调整为中风险，全省其他县（市、区）均维持低风险。（记者 付垚）

(责编：李轶群、许晓华)


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